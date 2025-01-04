Сили оборони за добу ліквідували ще 1510 російських окупантів

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втрати РФ складають близько 794 760 військових, 9679 танків та понад 3000 крилатих ракет.
Про це ідеться у зведенні Генштабу.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.01.25 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 794760 (+1510) осіб,
- танків ‒ 9679 (+2) од,
- бойових броньованих машин ‒ 20093 (+23) од,
- артилерійських систем – 21578 (+23) од,
- РСЗВ – 1257 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 1032 (+0) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 331 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 21356 (+107),
- крилаті ракети ‒ 3006 (+3),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 32843 (+73) од,
- спеціальна техніка ‒ 3675 (+0)
Дані уточнюються.