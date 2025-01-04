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Сили оборони за добу ліквідували ще 1510 російських окупантів

Від початку повномасштабного вторгнення РФ тратила близько 794 760 солдатів.

Сили оборони за добу ліквідували ще 1510 російських окупантів
Фото: EPA/UPG

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втрати РФ складають близько 794 760 військових, 9679 танків та понад 3000 крилатих ракет.

Про це ідеться у зведенні Генштабу.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.01.25 орієнтовно склали:

Фото: Генштаб

  • особового складу ‒ близько 794760 (+1510) осіб,
  • танків ‒ 9679 (+2) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 20093 (+23) од,
  • артилерійських систем – 21578 (+23) од,
  • РСЗВ – 1257 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 1032 (+0) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 331 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 21356 (+107),
  • крилаті ракети ‒ 3006 (+3),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 32843 (+73) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3675 (+0)

Дані уточнюються.

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