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Україна отримала запити стосовно 50 тисяч росіян, які зникли безвісти

За підрахунками української сторони, у росіян загалом понад 100 тис. безвісти зниклих.

Україна отримала запити стосовно 50 тисяч росіян, які зникли безвісти
Богдан Охріменко
Фото: Олена Худякова / АрміяInform

Родичі безвісти зниклих російських солдатів звертались на телефонну лінію для проєкту “Хочу жить”. Через це в Україні прийняли рішення створити проєкт “Хочу найти”.

Про це повідомив керівник Секретаріату Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Богдан Охріменко.

“Сьогодні ми можемо констатувати, що кількість безвісти зниклих, стосовно яких ми отримали запити, — понад 50 000 росіян. І це тільки ті, які не бояться звертатися до нас”, - повідомив Охріменко.

Він нагадав, що нещодавно на закритому засіданні в Держдумі РФ була оприлюднена кількість безвісти зниклих росіян - 48 тис.

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За підрахунками української сторони, у росіян загалом понад 100 тис. безвісти зниклих, і це не враховуючи тих, про кого вже відомо, що вони загинули. 

“Завдяки проєкту “Хочу найти” тепер можна в цифрах показати світовій спільноті, як саме організована робота в РФ із громадянами своєї країни, що вони не зацікавлені в тому, аби визнавати їх загиблими, щоб виплачувати відповідну грошову підтримку для свого населення. Їм вигідно вважати військових безвісти зниклими. Командири продовжують за них отримувати грошове забезпечення. Родині нічого не надходить”, - підсумував Охріменко.

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