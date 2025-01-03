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​Понад 9 тисяч суден пройшли через український морський коридор у 2024 році

Таким чином Україна змогла експортувати понад 74,4 млн тонн вантажів.

​Понад 9 тисяч суден пройшли через український морський коридор у 2024 році
Балкер Anna-Theresa з український зерном проходить через Босфор, Стамбул, Туреччина, 3 вересня 2023 року
Фото: EPA/UPG

Військово-Морські Сили (ВМС) України у 2024 році успішно забезпечили прохід цивільних суден морським коридором.

Про це повідомив командувач ВМС України Олексій Неїжпапа.

За 2024 рік через коридор пройшло 9061 судно, з яких 4651 прибуло в Україну, а 4410 вирушили до інших портів.

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Таким чином Україна змогла експортувати понад 74,4 млн тонн вантажів, зокрема аграрної продукції. Це є критично важливим для підтримки нашої економіки та продовольчої безпеки світу. 

Неїжпапа нагадав, що ВМС знищили велику кількість "дрейфуючих" мін, а у портах не допущено жодного випадку підриву на морських мінах. Крім того силами ВМС здійснювалося постійне супроводження вантажних суден.

За 2024 рік через український морський коридор пройшло 9061 судно
Фото: ВМС
За 2024 рік через український морський коридор пройшло 9061 судно

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