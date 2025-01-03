У Німеччині через феєрверки у новорічну ніч загинули 5 людей. У Берліні затримали сотні людей
У Німеччині через феєрверки у новорічну ніч загинули 5 людей. У Берліні затримали сотні людей
ГУР: солдати армії КНДР на Курщині понапивались у новорічну ніч
ГУР: солдати армії КНДР на Курщині понапивались у новорічну ніч
Через російську атаку на Київ загинуло подружжя науковців Ігор Зима та Олеся Сокур
Через російську атаку на Київ загинуло подружжя науковців Ігор Зима та Олеся Сокур
​З 1 січня розширено список медпрепаратів за програмою “Доступні ліки”
​З 1 січня розширено список медпрепаратів за програмою “Доступні ліки”
Митрополит ПЦУ Федір: «Як тільки були успіхи на фронті — переходів до ПЦУ більшало. Як хитався — процес зупинявся»
Митрополит ПЦУ Федір: «Як тільки були успіхи на фронті — переходів до ПЦУ більшало. Як хитався — процес зупинявся»
З 1 січня всі медзаклади зможуть офіційно брати кошти в пацієнтів, – пояснюємо, як влада хоче бороти платежі «в кишеню»
З 1 січня всі медзаклади зможуть офіційно брати кошти в пацієнтів, – пояснюємо, як влада хоче бороти платежі «в кишеню»
Буданов про 2025 рік для України: побачимо дуже багато гарних подій
Буданов про 2025 рік для України: побачимо дуже багато гарних подій
Не можна все виправдати війною або як гусінь з’їдає освітній садок
Не можна все виправдати війною або як гусінь з’їдає освітній садок
​​Без російського транзиту. Що буде з газом у новому році
​​Без російського транзиту. Що буде з газом у новому році
ГоловнаСуспільствоВійна

Кількість атак ворога проти Херсонської області торік зросла у півтора рази

За цей період Росія вбила або поранила понад 2100 людей. 

Кількість атак ворога проти Херсонської області торік зросла у півтора рази
Наслідки обстрілу Херсонщини
Фото: Херсонська МВА

Торік російська армія атакувала Херсонську область у півтора рази більше, ніж роком раніше.

Зросла і кількість поранених цивільних, розповів голова ОВА Прокудін. У 2024 унаслідок атак ворога були поранені і вбиті 2187 людей – це на понад 200 людей більше, ніж у попередній рік. 

"Новою серйозною загрозою стали атаки дронів, які росіяни почали активно застосовувати проти цивільних мешканців з серпня 2024 року. За 5 місяців – майже 12 тисяч атак БпЛА, які обірвали життя 54 людей, ще 609, серед яких 8 дітей, – поранені", – сказав Прокудін. 

  • Російська армія атакує Херсонську область, включно з Херсоном, фактично щоденно. Часто ворог полює за людьми дронами, з яких скидає вибухівку. 
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies