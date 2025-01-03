Кількість атак ворога проти Херсонської області торік зросла у півтора рази

За цей період Росія вбила або поранила понад 2100 людей.

Торік російська армія атакувала Херсонську область у півтора рази більше, ніж роком раніше.

Зросла і кількість поранених цивільних, розповів голова ОВА Прокудін. У 2024 унаслідок атак ворога були поранені і вбиті 2187 людей – це на понад 200 людей більше, ніж у попередній рік.

"Новою серйозною загрозою стали атаки дронів, які росіяни почали активно застосовувати проти цивільних мешканців з серпня 2024 року. За 5 місяців – майже 12 тисяч атак БпЛА, які обірвали життя 54 людей, ще 609, серед яких 8 дітей, – поранені", – сказав Прокудін.