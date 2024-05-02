Головне за четвер, 2 травня: удари КАБами по Харківщині, 30 штурмів під Авдіївкою, наслідки обстрілу "Нової Пошти" в Одесі

Бої на Бахмутському та Авдіївському напрямках, 106 бойових зіткнень, ворожі обстріли, дата і місце Саміту миру. Яким запам’ятається 799-й день повномасштабної війни.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що, згідно з домовленостями із президенткою Швейцарії Віолою Амхерд, перший Саміт миру відбудеться 15–16 червня в Бюргенштоці, поблизу міста Люцерн у Швейцарії.

Він зазначив, що до участі запрошені та очікуються глави держав та урядів з усіх континентів. Саміт стане платформою для обговорення шляхів досягнення всеосяжного, справедливого й тривалого миру для України відповідно до Статуту ООН і норм міжнародного права. Усі держави, запрошені на саміт, продемонстрували свою відданість цим принципам.

“Я впевнений, що кожна миролюбна країна зацікавлена взяти участь у саміті, адже він має важливе значення не лише для України. Ідеться про глобальну роль кожної країни, а також про справжню повагу до міжнародного права та мирного співіснування в усьому світі”, – написав глава держави у соцмережі X.

Глава держави зазначив, що йдеться про спільні правила, закріплені в Статуті ООН, які захищають усі країни від нападу та насильства.

“Отже, наш спільний глобальний обов’язок – захищати їх реальними діями, а не лише словами. Саме про це йтиметься на першому Саміті миру у Швейцарії”, – підсумував Зеленський.

Більше інформації – в новині.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що впродовж доби відбулось 106 бойових зіткнень.

Загалом ворог завдав 2 ракетних та 58 авіаційних ударів, здійснив 89 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 19 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Роздолівка, Виїмка, Спірне, Новий, Кліщіївка та Іванівське Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався поліпшити тактичне положення.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 31 атаку в районах населених пунктів Архангельське, Сокіл, Семенівка, Уманське, Калинове, Яснобродівка, Нетайлове та Первомайське Донецької області, де ворог намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 2 травня – в нашій новині.

Сьогодні ввечері, 2 травня, росіяни обстріляли Мемрик Новогродівської громади Донецької області із “Градів”, повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Унаслідок обстрілу дві людини загинули, ще двоє отримали поранення. Серед загиблих - 12-річна дитина. Двоє поранених доставлені до лікарні.

За попередньою інформацією, обстрілом було пошкоджено сім приватних будинків.

Унаслідок ракетного удару росіян по депо і вантажному відділенню "Нової пошти" в Одесі знищено посилок на 3 млн гривень. Про це повідомила пресслужба компанії.

"Ось такий у нас сьогодні ранок в Одесі. У депо та відділенні разом було 904 відправлення на майже 3 млн грн. Аби компенсувати вартість ваших посилок і вантажів, ми вже з самого ранку вам дзвонимо", - йдеться в повідомленні.

Окрім депо та відділення, російська ракета знищила 15,5 тонн замовлень з інтернет-магазинів із одягом, технікою, дитячими іграшками, смаколиками для домашніх улюбленців, ліками, посилками з турботою про рідних тощо.

"А по версії ворога – тут зберігалась зброя", - зазначили в "НП".

Як повідомлялося, в результаті удару постраждали 14 людей, одного чоловіка госпіталізовано у стані середньої ступеню важкості в лікарню. Всім іншим допомога надана на місці.

2 травня після обіду російські окупанти вдарили по місту Дергачі на Харківщині керованими авіабомбами.

Про це повідомив керівник міської військової адміністрації В'ячеслав Задоренко. "Окупанти завдали двох ударів КАБами по Дергачах. Інформація щодо руйнувань та постраждалих з'ясовується", - написав Задоренко у своєму телеграм-каналі. Згодом він додав, що є загроза повторних ударів і відомо про, зокрема, поранених дітей.

"Внаслідок ударів по цивільній інфраструктурі та приватним будинкам поранення отримали четверо дітей 8-ми, 9-ти, 14-ти і 16-ти років, а також чоловік 76-ти років. Інформація попередня. Додаткові обставини уточнюються", - зазначив очільник МВА.

Офіс Генпрокурора заявив, що один удар припав на територію спорткомплексу, інший — по приватному житловому сектору.

Президент Франції Емманюель Макрон в інтерв’ю виданню The Economist від 2 травня цього року допустив введення військ в Україну у разі прориву фронту Росією.

“Якби росіяни прорвали лінію фронту, якби було українське прохання, – чого сьогодні немає, – ми мали б правомірно поставити собі це питання (про введення військ в Україну, – ред.)”, – сказав Макрон.

Він також зазначив, що його стратегічна мета: Росія не може перемогти в Україні.

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