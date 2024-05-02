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Росіяни обстріляли за день 9 громад Сумщини

Протягом дня у області пролунало 215 вибухів. 

Росіяни обстріляли за день 9 громад Сумщини
Росіяни обстріляли за день 9 громад Сумщини (архівне фото)
Фото: Дмитро Живицький

Сьогодні, 2 травня, російських обстрілів зазнали Миколаївська, Хотінська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Есманьська, Середино-Будська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 40 обстрілів Сумської області, під час яких пролунало 215 вибухів. 

Зокрема, Великописарівську та Миропільську громаду росіяни атакували дронами та артилерією, а Новослобідську - артилерією.

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Середино-Будську громаду окупанти обстріляли з артилерії, ракетами з літака та дроном.

По Миколаївській та Краснопільській громадам окупанти били з мінометів та атакували FPV-дронами, а по Есманьській - з мінометів.

Крім того, Хотінську громаду російські військові атакували з артилерії, мінометів та з танку.

По Білопільській громаді армія РФ вдарила з АГС, мінометів та артилерії.

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