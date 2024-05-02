Поліція Київщини перевірить законність нарахування зарплат і премій працівникам Ірпінського міськвиконкому

Слідчі поліції Київської області перевіряють інформацію щодо надмірно завищених зарплат і премій працівникам Ірпінського міськвиконкому.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Київській області.

Київська обласна прокуратура зареєструвала кримінальне провадження за ознаками ч. 4 ст. 191 ККУ “Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в умовах воєнного стану” за заявою депутата Ірпінської міськради.

Сьогодні, 2 травня, поліція Київської області у приміщенні Ірпінської міськради оголосила дві ухвали Святошинського райсуду Києва на проведення тимчасового доступу до речей та документів визначених посадових осіб.

Поліцейські наголосили, що інших слідчих дій в адмінбудівлі міськради чи у виконкомі не проводили. Також слідчі дії не здійснювались безпосередньо у кабінеті та за місцем проживання міського голови Ірпеня.