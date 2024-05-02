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Шольц і Макрон влаштують таємну вечерю в Парижі напередодні візиту Сі, — Politico

Глави єропейських держав ймовірно обговорюватимуть оборонну політику Європейського Союзу та політику щодо Китаю.

Шольц і Макрон влаштують таємну вечерю в Парижі напередодні візиту Сі, — Politico
Президент Франції Еммануель Макрон і канцлер Німеччини Олаф Шольц під час спільної прес-конференції після робочої зустрічі у Га
Фото: EPA/UPG

Канцлер Німеччини Олаф Шольц зустрінеться з президентом Франції Еммануелем Макроном увечері 2 травня в Парижі за "таємною вечерею", щоб обговорити оборонну політику Європейського Союзу та політику щодо Китаю, пише Politico з посиланням на джерела.

За інформацією трьох анонімних джерел Politico, приватна зустріч двох високопоставлених лідерів ЄС відбудеться напередодні візиту президента Китаю Сі Цзіньпіна до Європи.  Її описують як напівприватну подію. Шольц і його дружина Брітта Ернст перебувають у короткій відпустці у Парижі і вони зустрінуться з Макроном і його дружиною Бріжит за вечерею у ресторані.

Жоден радник не братиме участі у зустрічі Шольца і Макрона.

Ключовою темою обговорення стане візит Сі Цзіньпіна, який прибуде до Франції 5 травня з триденним візитом, а потім вирушить до Сербії та Угорщини. Вечеря стане для Шольца можливістю поінформувати Макрона про його зустріч із Сі Цзіньпіном у Пекіні минулого місяця. Шольц і Макрон також не погоджуються щодо потенційного запровадження мит ЄС на субсидовані китайські електромобілі.

За словами Ноя Баркіна з Німецького фонду Маршалла, який першим повідомив про вечерю, Макрон спробує переконати Шольца приєднатися до нього та Урсули фон дер Ляєн під час зустрічі із Сі наступного тижня.

Ще однією ймовірною темою вечері буде політика ЄС, зокрема оборона та її фінансування. Макрон наполягає на так званих оборонних облігаціях, які передбачатимуть спільний європейський випуск боргових зобов’язань для фінансування військових проєктів. Шольц поки що відкидав цю ідею.

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