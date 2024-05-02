Міністр оборони Литви заявив, що батальйон США залишиться в країні на необмежений термін

Раніше сторони планували, що американські військові перебуватимуть у Литві до кінця 2025 року.

Литовський міністр оборони Лаурінас Кащюнас, який перебуває з візитом до США, заявив, що американський військовий батальйон залишиться в Литві на необмежений термін, а не до кінця 2025 року, як планувалося раніше. Про це повідомляє литовський публічний мовник LRT.

"Під час візиту до Вашингтона я отримав від Ради національної безпеки США та Пентагону тверде та чітке підтвердження того, що присутність США в Литві безстрокова і розміщення сил у регіоні залишиться незмінним", – сказав міністр.

За його словами, американці високо цінують умови військової присутності та тренувань у Литві, які дозволяють їм забезпечити належну готовність сил до будь-якого сценарію.

"Під час зустрічей я ясно дав зрозуміти, що присутність США в Литві необхідна, і разом із НАТО, німецькою бригадою та національними силами це саме та необхідна бойова міць, яка може надійно стримувати Росію", – наголосив Касчюнас.

У жовтні 2022 року було оголошено, що після затвердження Сполученими Штатами плану ротації сил у країнах Балтії батальйон армії США буде розміщений у Литві до кінця 2025 року.

Американські батальйони ротуються у Литві з 2019 року, а ротаційні роти було розгорнуто у Литві у 2014-2017 роках.

Кащюнас також повідомив, що американці прискорили постачання до Литви протитанкових ракет Javelin. За його словами, зброя надійде у травні.

Раніше Литва спростувала звинувачення Білорусі в начебто атаці безпілотника на Мінськ і його околиці. У ЗС Литви назвали закиди Мінська дезінформацією.