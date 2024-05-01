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Кличко про легітимність Президента Зеленського після 20 травня: "Має виконувати ці функції до завершення війни"

"А до того ж під час війни як ви уявляєте проведення демократичних виборів на всій території України?", - зауважив міський голова Києва.

Кличко про легітимність Президента Зеленського після 20 травня: "Має виконувати ці функції до завершення війни"
Віталій Кличко

Міський голова Києва Віталій Кличко прокоментував питання легітимності Президента Володимира Зеленського після завершення його президентського терміну 20 травня цього року.

В етері телеканалу "Київ" Кличко сказав, що Зеленський має виконувати свої повноваження до кінця війни, йдеться на сайті очільника столиці.

"Багато маніпуляцій зараз щодо цього питання, але вважаю їх небезпечними, коли в країні війна. Бо Президент, як Верховний головнокомандувач ухвалює рішення, несе відповідальність за управління державою й її захист та оборону. Тому, на мою думку, має виконувати ці функції до завершення війни", - сказав Кличко.

"А до того ж під час війни як ви уявляєте проведення демократичних виборів на всій території України?", - зауважив міський голова.

  • У лютому цього року керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов повідомив, що Росія проводить операцію під назвою Майдан-3". Ворог намагається поставити під сумнів легітимність Зеленського як Президента України після 20 травня - терміну, коли відповідно до Конституції, в нього закінчується термін повноважень.
  • Оскільки в Україні триває війна і проводити вибори під час воєнного стану заборонено, РФ спробує поставити під сумнів легітимність усіх рішень, ухвалених після цієї дати.
  • Згодом представник ГУР Андрій повідомив, що розвідка має списки осіб, яких Москва може залучити до поширення російських наративів і впливу на суспільно-політичну ситуацію в Україні.
  • Минулого місяця керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко заявив, що першу хвилю російської кампанії "Майдан-3" вдалося збити.
  • При цьому російська кампанія триває в західних медіа.
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