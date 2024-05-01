Кличко про легітимність Президента Зеленського після 20 травня: "Має виконувати ці функції до завершення війни"

"А до того ж під час війни як ви уявляєте проведення демократичних виборів на всій території України?", - зауважив міський голова Києва.

Міський голова Києва Віталій Кличко прокоментував питання легітимності Президента Володимира Зеленського після завершення його президентського терміну 20 травня цього року.

В етері телеканалу "Київ" Кличко сказав, що Зеленський має виконувати свої повноваження до кінця війни, йдеться на сайті очільника столиці.

"Багато маніпуляцій зараз щодо цього питання, але вважаю їх небезпечними, коли в країні війна. Бо Президент, як Верховний головнокомандувач ухвалює рішення, несе відповідальність за управління державою й її захист та оборону. Тому, на мою думку, має виконувати ці функції до завершення війни", - сказав Кличко.

"А до того ж під час війни як ви уявляєте проведення демократичних виборів на всій території України?", - зауважив міський голова.