Андрій Єрмак закликав світових митців підтримати Глобальний саміт миру

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак провів онлайн-зустріч зі світовими діячами культури.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента України.

Серед учасників зустрічі були керівники закладів культури, продюсери, музиканти, художники та актори з Бельгії, Великобританії, Італії, Ірландії, Китаю, США, Німеччини та Туреччини.

Андрій Єрмак розповів про Формулу миру Володимира Зеленського та підготовку до Глобального саміту миру в Швейцарії. Він закликав діячів культури акцентувати на важливості заходу лідерам їхніх держав та в суспільстві загалом.

“Я закликаю використовувати всі ваші можливості, ваш вплив, контакти. Адже дуже важливо, щоб якнайбільше світових лідерів зустрілися у Швейцарії. Це матиме велике значення для того, щоб українців припинили вбивати щодня й щоночі. Щоб наші діти не зростали під обстрілами”, – підкреслив Єрмак.