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Андрій Єрмак закликав світових митців підтримати Глобальний саміт миру

Серед учасників зустрічі були керівники закладів культури, продюсери, музиканти, художники та актори.

Андрій Єрмак закликав світових митців підтримати Глобальний саміт миру
Андрій Єрмак
Фото: Офіс президента

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак провів онлайн-зустріч зі світовими діячами культури.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента України.

Серед учасників зустрічі були керівники закладів культури, продюсери, музиканти, художники та актори з Бельгії, Великобританії, Італії, Ірландії, Китаю, США, Німеччини та Туреччини. 

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Андрій Єрмак розповів про Формулу миру Володимира Зеленського та підготовку до Глобального саміту миру в Швейцарії. Він закликав діячів культури акцентувати на важливості заходу лідерам їхніх держав та в суспільстві загалом.

“Я закликаю використовувати всі ваші можливості, ваш вплив, контакти. Адже дуже важливо, щоб якнайбільше світових лідерів зустрілися у Швейцарії. Це матиме велике значення для того, щоб українців припинили вбивати щодня й щоночі. Щоб наші діти не зростали під обстрілами”, – підкреслив Єрмак.

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