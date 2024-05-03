Головне за ніч та ранок п'ятниці, 3 травня: 50 відбитих атак на Авдіївському напрямку, 58 знищених артсистем

Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що впродовж доби сталося 134 бойових зіткнення.

Загалом ворог завдав 3 ракетних та 70 авіаційних ударів, здійснив 116 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали низка багатоповерхівок та інші об’єкти цивільної інфраструктури.

На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 22 атаки в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Роздолівка, Виїмка, Спірне, Новий, Кліщіївка та Іванівське Донецької області.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 50 атак в районах населених пунктів Архангельське, Сокіл, Семенівка, Новоолександрівка, Новопокровське, Уманське, Калинове, Яснобродівка, Нетайлове та Первомайське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Костянтинівка, Красногорівка та Урожайне Донецької області, де ворог 16 разів намагався прорвати оборону наших військ.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 3 травня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що за добу українські захисники знищили ще 1270 російських окупантів, 22 танки, 33 бронемашини, 58 артсистем. Загалом Росія вже втратила в Україні близько 472140 військових.

Про інші втрати ворога – в новині.

Російські окупанти мають план захоплення Харкова або Сум. Однак невідомо, чи здатні вони реалізувати ці плани наявними силами. Про це заявив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенант Олександр Павлюк в інтерв'ю виданню The Times.

"Наші спецслужби кажуть, що в росіян справді є план захоплення Харкова або Сум, але ми не знаємо, наскільки ці плани серйозні та чи здатні вони їх реалізувати тими силами, які мають у своєму розпорядженні", - сказав генерал.

Коментуючи можливий наступ росіян у травні-червні, Павлюк зазначив, що ворог, ймовірно, намагатиметься найти слабке місце в українській обороні і спробує її прорвати.

Він додав, що останніми місяцями ситуація на фронті помітно ускладнилася. За даними розвідки, метою російських загарбників на цей рік стоїть окупація Донецької та Луганської областей, а також у випадку успіху — Запорізької.

Докладніше – в новині.

Міністр закордонних справ Сполученого Королівства лорд Девід Кемерон у четвер відвідав Україну та заявив журналістам, що передана британцями зброя може бути використана для завдання ударів по території Росії.

Як пише Reuters, дипломат розповів, що "Україна має це право, і це зрозуміло: коли Росія б'є по українській території, є потреба захищатися". Кемерон також пообіцяв щорічне військове фінансування для України на суму 3 мільярдів фунтів, поки це буде необхідно. За його словами, "у плані надання зброї ми спустошили всі склади, і дещо з цієї техніки має прибути до України буквально сьогодні, поки я тут".

Для колишнього прем'єр-міністра Британії це другий візит до Києва в статусі очільника МЗС. У столиці він зустрівся зі своїм українським колегою Дмитром Кулебою та Президентом Володимиром Зеленським.

Відкинути Росію до наших міжнародно визнаних кордонів не означає виграти війну. Таку думку висловив у спілкуванні із журналістами The Economist заступник очільника Головного управління розвідки генерал Вадим Скібіцький.

На його переконання, Україна не може здобути перемогу лише за рахунок успіхів на полі бою. Подібні війни "закінчуються лише договорами". Станом на зараз обидві сторони змагаються за найкращу позицію перед потенційними перемовинами.

Генерал називає другу половину 2025 року можливим часом початку "змістовних переговорів". До цього моменту Росія відчує "зустрічні вітри" у вигляді браку матеріалів та інженерів для військового виробництва. При цьому залишитися без зброї можуть як росіяни, так і українці - і за нинішних обставин саме в нас засоби ураження закінчаться першими.

Скібіцький не вважає 5 статтю Статуту НАТО про колективний захист достатнім засобом стримання для Росії в разі, якщо Європа не знайде можливості збільшити військове виробництво та допомогу Україні. "РФ захопить країни Балтії за тиждень. Час реагування НАТО - десять днів", - констатував генерал.

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