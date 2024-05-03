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Прем'єр Словаччини назвав заяви Макрона "кроком до третьої світової війни"

Роберт Фіцо стверджує, що нога словацького воїна ніколи не перетне кордон з Україною.

Прем'єр Словаччини назвав заяви Макрона "кроком до третьої світової війни"
Роберт Фіцо
Фото: EPA/UPG

Проросійський прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо під час години запитань до уряду в парламенті прокоментував заяви президента Франції Емманюеля Макрона щодо надсилання військ до України.

Як пише видання Aktuality, політик заявив, що Словаччина не має "жодного відношення до війни в Україні" і пообіцяв не допустити того, щоб "нога словацького солдата перетнула кордон з Україною, хто б чого від нас не вимагав". 

"Україна не член НАТО", - аргументував урядовець. 

Що ж до слів Макрона, то їх Фіцо вважає "кроком до третьої світової війни". Проте визнає, що це суверенна справа Франції, яка сама може ухвалювати рішення. 

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