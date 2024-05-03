Прем'єр Словаччини назвав заяви Макрона "кроком до третьої світової війни"

Проросійський прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо під час години запитань до уряду в парламенті прокоментував заяви президента Франції Емманюеля Макрона щодо надсилання військ до України.
Як пише видання Aktuality, політик заявив, що Словаччина не має "жодного відношення до війни в Україні" і пообіцяв не допустити того, щоб "нога словацького солдата перетнула кордон з Україною, хто б чого від нас не вимагав".
"Україна не член НАТО", - аргументував урядовець.
Що ж до слів Макрона, то їх Фіцо вважає "кроком до третьої світової війни". Проте визнає, що це суверенна справа Франції, яка сама може ухвалювати рішення.
- Емманюель Макрон розповів пресі, що в разі прориву Росією лінії фронту в Україні Франція може розглянути варіант надсилання своїх військ.
- Словаки зібрали для України 4 мільйони євро на купівлю боєприпасів - Роберт Фіцо висміяв цю ініціативу.