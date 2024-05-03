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110-та бригада повернулася на фронт після ротації

Підрозділ, який боронив Авдіївку, мав два місяці на відпочинок після того, як був на позиціях безперервно два роки. 

110-та бригада повернулася на фронт після ротації
Фото: Facebook

110-та окрема механізована бригада імені генерала-хорунжого Марка Безручка після двох місяців перебування на ротації повернулася на бойові позиції. Про це підрозділ, відомий участю в обороні Авдіївки, заявив на своїй сторінці у Facebook.

"Українська правда" з посиланням на власні джерела у бригаді стверджує, що часу на відпочинок виявилося замало: повноцінно відновитися, набрати людей та пройти бойове злагодження підрозділ не встиг. Його повернення на передову пов'язане із "загостренням на одному із напрямків фронту".

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