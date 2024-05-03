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ЗМІ: ATACMS на Луганщині знищили понад 100 окупантів

Збройні Сили України завдали удару по полігону ворога біля Можняківки.

ЗМІ: ATACMS на Луганщині знищили понад 100 окупантів
ATACMS
Фото: mil.in.ua

Видання Newsweek, проаналізувавши інформацію OSINT-акаунтів у соціальній мережі X, стверджує, що українські війська завдали удару по полігону окупантів на Луганщині, внаслідок якого ворог зазнав втрат у понад 100 військових.

Згідно із зображеннями, які вдалося геолокувати як зроблені біля Можняківки Луганської області, було використано чотири ракети ATACMS, одна з яких не досягнула цілі. Натомість три інших били влучно, зокрема одна точно у скупчення живої сили ворога. 

Інститут вивчення війни стверджує, що внаслідок атаки загинули 116 росіян. Їх "буквально засипало сотнями бомб", які виступають як субснаряди дальнобійних ракетних комплексів.

  

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