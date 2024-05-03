Всього за добу росіяни 16 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 236 людей, у тому числі 32 дитини.

На Донеччині внаслідок російських обстрілів за добу 2 людини загинули і 4 отримали поранення, повідомив очільник ОВА Вадим Філашкін.

Волноваський район. У Великій Новосілці поранено людину. У Вугледарській громаді обстріляна Новоукраїнка.

Покровський район. У Красногорівці поранено людину. У Курахівській громаді під вогнем Курахове і Ганівка. У Мемрику Новогродівської громади 2 людини загинули і 2 поранені, пошкоджено 7 будинків.

Краматорський район. У Рідкодубі Лиманської громади зруйновано будинок і ще 2 пошкоджено. У Райгородку Миколаївської громади пошкоджено будинок. У Костянтинівці пошкоджено 5 будинків і 2 інфраструктурні об'єкти; у Миколаївці пошкоджено адмінбудівлю.

Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено будинок.

Вранці Генштаб повідомив, що на фронті відбулося 134 боєзіткнення, на Авдіївському напрямку відбито 50 ворожих атак. Загалом росіяни завдали 3 ракетних та 70 авіаційних ударів, здійснили 116 обстрілів із РСЗВ.