​Шмигаль обговорив із новопризначеним главою уряду Ісландії підтримку України

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль провів розмову із новопризначеним главою уряду Ісландії Б’ярні Бенедіктссоном.
За словами Шмигаля, йшлося про зміцнення двосторонньої співпраці. Також український прем'єр подякував Бенедіктссону за ухвалення Плану довгострокової підтримки України на період до 2028 року, який передбачає безпекову, фінансову й гуманітарну допомогу нашій державі.
"Ісландія також робить внески у безпекові ініціативи НАТО для України та чеську ініціативу щодо артилерійських боєприпасів. Допомагає з військовим спорядженням та навчає українських військових", - додав український прем'єр.
Під час розмови також обговорили підготовку до Саміту миру у Швейцарії та реалізацію формули миру.
- 30 квітня парламент Ісландії більшістю голосів ухвалив резолюцію про довгострокову підтримку України на 2024-2028 роки, яку висунула міністерка закордонних справ Тордіс Колбрун Рейкфьорд Гильфадоттір.
- Раніше також повідомлялося, що Ісландія виділить кошти на закупівлю боєприпасів для України в межах чеської ініціативи. Країна також інвестує у придбання екіпірування для військовослужбовиць ЗСУ.
- У грудні минулого року країна приєдналася до двох коаліцій в підтримку нашої держави - до ІТ-коаліції та Коаліції з розмінування.