​Шмигаль обговорив із новопризначеним главою уряду Ісландії підтримку України

Також ішлося про підготовку до Саміту миру у Швейцарії та реалізацію формули миру.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль провів розмову із новопризначеним главою уряду Ісландії Б’ярні Бенедіктссоном.

За словами Шмигаля, йшлося про зміцнення двосторонньої співпраці. Також український прем'єр подякував Бенедіктссону за ухвалення Плану довгострокової підтримки України на період до 2028 року, який передбачає безпекову, фінансову й гуманітарну допомогу нашій державі.

"Ісландія також робить внески у безпекові ініціативи НАТО для України та чеську ініціативу щодо артилерійських боєприпасів. Допомагає з військовим спорядженням та навчає українських військових", - додав український прем'єр.

Під час розмови також обговорили підготовку до Саміту миру у Швейцарії та реалізацію формули миру.