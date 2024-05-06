Росіяни атакували безпілотниками Нікопольщину

Сьогодні, 6 травня, російська окупаційна армія завдала ударів дронами по Нікопольському району Дніпропетровської області.
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
“Вранці російська армія вдарила дроном-камікадзе по Мирівській громаді, що на Нікопольщині”, - написав Лисак.
Він додав, що вдень армія РФ поцілила по райцентру ще чотирма безпілотниками.
Внаслідок обстрілів була пошкоджена лінія електропередач.
На щастя, люди від обстрілів не постраждали.
- Росіяни обстріляли з авіації Костянтинівку на Донеччині, четверо поранених. Під обстріл потрапив мікрорайон зі щільною житловою забудовою.
- Вдень 6 травня російські окупанти обстріляли Харків і Харківський район.