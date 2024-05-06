Росіяни атакували безпілотниками Нікопольщину

Сьогодні, 6 травня, російська окупаційна армія завдала ударів дронами по Нікопольському району Дніпропетровської області.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

“Вранці російська армія вдарила дроном-камікадзе по Мирівській громаді, що на Нікопольщині”, - написав Лисак.

Він додав, що вдень армія РФ поцілила по райцентру ще чотирма безпілотниками.

Внаслідок обстрілів була пошкоджена лінія електропередач.

На щастя, люди від обстрілів не постраждали.