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Росіяни атакували безпілотниками Нікопольщину

Внаслідок обстрілів була пошкоджена лінія електропередач. 

Росіяни атакували безпілотниками Нікопольщину
Внаслідок обстрілів Дніпропетровщини була пошкоджена лінія електропередач (ілюстративне фото)
Фото: energy.mk.ua

Сьогодні, 6 травня, російська окупаційна армія завдала ударів дронами по Нікопольському району Дніпропетровської області.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

“Вранці російська армія вдарила дроном-камікадзе по Мирівській громаді, що на Нікопольщині”, - написав Лисак. 

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Він додав, що вдень армія РФ поцілила по райцентру ще чотирма безпілотниками. 

Внаслідок обстрілів була пошкоджена лінія електропередач. 

На щастя, люди від обстрілів не постраждали.

  • Росіяни обстріляли з авіації Костянтинівку на Донеччині, четверо поранених. Під обстріл потрапив мікрорайон зі щільною житловою забудовою.
  • Вдень 6 травня російські окупанти обстріляли Харків і Харківський район.
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