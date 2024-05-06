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Зеленський провів засідання Ставки: йшлося про ситуацію на фронті та виробництво зброї

Також говорили про постачання від партнерів: терміни та можливість прискорити реальне надходження зброї і снарядів.

Зеленський провів засідання Ставки: йшлося про ситуацію на фронті та виробництво зброї
Володимир Зеленський
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Президент Володимир Зеленський провів засідання ставки Верховного Головнокомандувача.

Як повідомив глава держави у вечірньому зверненні 6 травня, на Ставці йшлося про ситуацію на фронті та зброю для Сил оборони.

"Перше – це фронт. Доповідь Головкома: він був на передовій, безпосередньо у бригадах. Доповів про ключові виклики та потреби. Готуємось. Була також доповідь щодо нашого власного виробництва зброї та комплектації наших бригад. Максимум робимо, щоб дати більше зброї для наших воїнів", - розповів Зеленський.

Також учасники засідання обговорили постачання від партнерів: терміни та можливість прискорити реальне надходження зброї і снарядів.

"За політичними рішеннями має бути реальна логістика – реальне отримання зброї нашими воїнами. Всі, хто залучений, мають зараз працювати 24/7 з партнерами, зокрема зі Сполученими Штатами", - наголосив Зеленський.

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