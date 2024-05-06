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Пожежа у Кропивницькому: Горів "Хімрезерв", загинула одна людина

Фахівці слідкують за станом повітря.

Пожежа у Кропивницькому: Горів "Хімрезерв", загинула одна людина
У Кропивницькому фахівці проводять дослідження повітря після пожежі на "Хімрезерві"
Фото: Telegram/Андрій Райкович

6 травня у Кропивницькому сталася пожежа на підприємстві "Хімрезерв".

Як повідомив керівник кіровоградської ОВА Андрій Райкович, інцидент стався не через обстріли. 

"За попереднім визначенням – це надзвичайна подія техногенного характеру. На місці працюють служби ДСНС. Дав завдання управлінню з надзвичайних ситуацій і цивільного захисту населення ОВА оперативно залучити спеціалістів ДУ обласний центр контролю та профілактики хвороб до дослідження якості повітря", - повідомив Райкович.

Пожежу локалізували близько 15-ої години.

Опісля очільник області повідомив, що рятувальники виявили одного загиблого.

Фахівці виконали заміри проб атмосферного повітря на вміст вуглекислого газу, азоту діоксиду, метану, вуглеводнів нафти, сажі, пилу, формальдегіду, сірчистого ангідриду. За результатами досліджень вміст цих речовин перебуває у межах допустимих рівнів.

Виміри, за словами Райковича, провели за межами підприємства. Дослідження повітря продовжують.

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