Україна може виготовити зброю ще на $10 млрд за умови фінансування партнерів, ‒ Камишін

Розрив між можливостями українських компаній з виробництва зброї та фінансуванням, спрямованим на їхнє використання, у 2024 році складає 10 мільярдів доларів.
Про це на Форумі оборонної промисловості в Брюсселі заявив міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін, повідомляє радіо Свобода.
Урядовець закликав партнерів вкладатися в українське виробництво зброї.
“Головне наше завдання – знайти додаткове фінансування для сил оборони в Україні. Моє завдання ‒ отримати це фінансування на виробництво в Україні, оскільки ми вже спроможні. В нас є додаткові незаконтрактовані спроможності, і ми хочемо, щоб вони були профінансовані за рахунок європейських коштів”, – зазначив Камишін.
У Мінстратегпромі додали, що український оборонно-промисловий комплекс здатен виробити продукції на 20 мільярдів доларів у рік. З них 6 мільярдів законтрактовані, 4 мільярди відомство хоче покрити всередині України, відтак 10 мільярдів доларів – це фінансування, яке можуть дати партнери.
Камишін нагадав, що в українське виробництво зброї вже вклалися Данія та Канада. Тепер уряд шукає додаткове фінансування, яке можна буде спрямувати на різні типи озброєння.
“Починаючи від бронетехніки і закінчуючи системами безпілотних літальних і наземних комплексів – сьогодні всі ці речі можна виробляти в Україні в більшому об’ємі. І це найшвидший і найправильніший спосіб, як допомогти нашим Силам оборони… Частина цього товару може бути вироблена дуже швидко”, ‒ сказав він.
- Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Київ може виробляти більше зброї, ніж має на це власні кошти. Україна працюватиме з партнерами, щоб виготовляти озброєння у країні іноземним коштом.
- Високий представник ЄС Жозеп Боррель на Форумі оборонної промисловості ЄС-Україна у Брюсселі сьогодні заявив, що країни Євросоюзу могли б закуповувати озброєння для України в українських оборонних компаній та швидко передавати його для військової підтримки Києву.