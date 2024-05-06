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СБУ оголосила підозру очільнику окупаційних таборів, де дітей вчать воювати проти України

Йдеться про кремлівського пропагандиста Дмитра Полковникова – очільника російської мілітарної організації під назвою “Кримпатріотцентр”.

СБУ повідомила про підозру очільнику окупаційних таборів, де росіяни навчають дітей воювати проти України, йдеться у пресрелізі служби.

Мова йде про кремлівського пропагандиста Дмитра Полковникова – очільника російської мілітарної організації під назвою “Кримпатріотцентр”. Це формування має розгалужену мережу “філій”, які функціонують під виглядом дитячих таборів на території Криму та лівобережжя Херсонщини.

У лавах окупаційної установи місцевим школярам нав’язують ідеологію рашизму та намагаються “прищепити” ненависть до України.

Крім того, російські інструктори проводять з підлітками тренування з вогневої та диверсійно-розвідувальної підготовки, а також навчають тактиці ведення бою.

“Таким чином Полковников виконує вказівку кремля щодо підготовки підростаючого покоління до війни проти нашої держави”, ‒ зазначили у Службі безпеки.

Задокументовано як фігурант приїздив до одного із “таборів” у Каланчацькому районі Херсонщини, де особисто закликав дітей підтримати окупантів.

Також він агітував учнів у подальшому вступати до регулярних підрозділів російських військ, зокрема, які наразі воюють проти Сил оборони. У разі відмови проходити “перевиховання” в окупаційній установі – дітям погрожують відрахуванням зі шкіл, а їхнім батькам – переслідуванням з боку каральних органів Росії.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Полковникову про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни);
  • ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

“Тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності за злочини проти українців. Розслідування проводили співробітники СБУ у м. Києві та Київській області спільно зі слідчими СБУ в АР Крим за процесуального керівництва прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя”, ‒ додали в СБУ.

  • З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, ворог викрав понад 19,5 тисячі українських дітей. За словами Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця, якщо щодня повертати по одній українській дитині, яку вивезли у РФ, знадобиться 55 років.
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