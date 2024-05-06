Окупанти на Харківщині вперше використали бомби ФАБ-1500 із спецмодулем

Російська окупаційна армія вперше використала для удару по Харківщині бомби ФАБ-1500 зі спеціальним модулем.

Про це повідомив начальник слідчого управління Головного управління Національної поліції в Харківській області Сергій Болвінов.

"Одним ударом знищена ціла вулиця. Відчути та побачити таке довелося мешканцям села Моначинівка. По людях та їхніх хатах ворог запустив надпотужну зброю – фугасну авіабомбу, вагою в півтори тони", – зазначив Болвінов.

За його словами, в цьому прикордонному селі Куп'янського району залишилося не більше сотні місцевих і не було жодного військового.

"ФАБ 1500 росіяни обладнали спеціальним модулем, щоби бомба могла планувати в повітрі після пуску з літака. Озброєння такої потужності проти нас використали вперше. Єдине, чого вони змогли досягти, - зруйнували селянам будинки та вбили 88-річну жінку. Її тіло діставали з-під завалів після удару", – додав правоохоронець.