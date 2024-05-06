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Нічна атака КАБами Золочева на Харківщині: пошкоджена ДЮСШ, поранена жінка

Через нічний ворожий обстріл ушкоджені адмінстративні будівлі, та об’єкти цивільної інфраструктури.

Нічна атака КАБами Золочева на Харківщині: пошкоджена ДЮСШ, поранена жінка
Наслідки атаки Золочева на Харківщині
Фото: Харківська ОВА

В ніч на 6 травня російська армія обстріляла КАБами Золочів на Харківщині. Прямим влучанням знищено котельну ДЮСШ та два приватні будинки. Осколкові поранення та контузії отримала 59-річна жінка.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Обстріл Золочева відбувся близько 02:30. Внаслідок обстрілу КАБ пошкоджено: будівлю дитячо-юнацької спортивної школи, селищну раду, будинок дитячої юнацької школи, будинок культури, управління соціального захисту, суд, попередньо 10 приватних будинків. 

Наслідки атаки Золочева на Харківщині
Фото: Харківська ОВА
Наслідки атаки Золочева на Харківщині
Наслідки атаки Золочева на Харківщині
Фото: Харківська ОВА
Наслідки атаки Золочева на Харківщині
Крім того, протягом доби окупанти атакували Харківщину із артилерії РСЗВ та мінометів. 

Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини: Синьківка, Петропавлівка, Котлярівка та інші. Авіаційних обстрілів зазнали н.п. Синьківка, Веселе, Білий Колодязь, Дорошівка, Харків. 

Вчора о 14:20 атаки зазнав Харків. Внаслідок обстрілу КАБ по Шевченківському та Київському районах міста пошкоджено 14 багатоквартирних будинків, 3 автомобіля, медзаклад, гуртожиток, офісна будівля, 8 приватних будинків, гаражі, кафе, зруйновано 3 приватні будинки. Постраждали 16 людей.

Вчора о 16:10 у смт Ківшарівка Купʼянського району внаслідок обстрілу з РСЗВ поранено 79-річного чоловіка.

Біля 15:25 внаслідок ворожого обстрілу КАБами с. Моначинівки Купʼянського району пошкоджено щонайменше 15 житлових будинків. Постраждали двоє чоловіків 34 та 66 років. Загинула 88-річна жінка.

Наслідки атаки Золочева на Харківщині
Фото: Харківська ОВА
Наслідки атаки Золочева на Харківщині

За минулу добу українські війська на Куп’янському напрямку відбили 14 атак, зокрема у районах н.п. Синьківка, Піщане, Берестове Харківської області.

Упродовж доби на Харківщині зведені групи вибухотехніків провели розмінування 0,61 га території, знищили 74 вибухонебезпечні предмети

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