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Окупанти атакували енергетичні об’єкти Сумщини (доповнено)

Серед пошкодженої цивільної інфраструктури – високовольтний об'єкт.

Окупанти атакували енергетичні об’єкти Сумщини (доповнено)
Наслідки атаки на Сумщині. Фото ілюстративне
Фото: Пресслужба Сумської ОВА

Вночі окупанти атакували із авіації енергетичні об’єкти Сумської області. Серед пошкодженої цивільної інфраструктури – високовольтний об'єкт.

Про це йдеться у повідомленні Сумської ОВА, та в повідомленні "Укренерго".

"Ворог наніс авіаційний удар по енергетичним об'єктам Сумщини. На місцях працюють всі необхідні служби. Ведуться відновлювальні роботи", – йдеться у повідомленні.

Доповнення. Як згодом уточнили у Сумській ОВА, внаслідок атаки росіян без електроенергії залишились населені пункти Сумського, Роменського та Охтирського районів.

"Завдяки злагодженим та професійним діям аварійних служб, енергетиків, вночі електропостачання у постраждалих районах, та частково у місті Суми було відновлено. Роботи тривають", – йдеться у повідомленні. 

Також в екстреному порядку скликали комісію з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яка ухвалила рішення щодо відновлення роботи об'єктів критичної інфраструктури за рахунок аварійних джерел живлення.

Крім того, на території області розгорнули та готові надавати допомогу пункти незламності.

В "Укренерго" додали, що серед пошкодженої цивільної інфраструктури – високовольтний об'єкт. Аварійно-відновлювальні роботи розпочались одразу після відбою тривоги. Ремонтні бригади працюють над поетапним відновленням енергопостачання споживачів. 

У ніч на 6 травня Сили оборони на Сумщині знищили 12 із 13 запущених окупантами "шахедів". Окупанти запускали безпілотники із Курської області Росії.

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