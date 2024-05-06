У тимчасово окупованому Маріуполі зі школярів готуватимуть операторів дронів

З вересня у окупаційних школах стартує федеральна освітня програма з навчання управління дронів.

У тимчасово окупованому Маріуполі з нового навчального року із школярів будуть готувати операторів бойових дронів.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

З першого вересня в 30 регіонах, в школах та колежах, які контролює РФ, стартує федеральна освітня програма з навчання управління дронів. Всього буде закуплено 17 тисяч БПЛА.

"Наші інсадери повідомляють, що за особистим втручанням Пущиліна, єдиним окупованим регіоном - учасником програми стане Донецька область (окупована) з приоритетом в Маріуполі. Головна піарна (або як вони кажуть “медійна”) точка - школа на Невському", – написав він.

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