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У Криму спецпідрозділ ГУР знищив швидкісний катер російських загарбників

Місію здійснили у бухті Вузька морським дроном "Magura V5".

У Криму спецпідрозділ ГУР знищив швидкісний катер російських загарбників
Знищення швидкісного катера окупантів у Криму
Фото: скріншот відео ГУР МО України

У Криму внаслідок операції підрозділу ГУР МО України "Group 13" ударним морським дроном Magura V5 знищено швидкісний катер російських загарбників.

Про це повідомили у ГУР МО України. "Успішна місія у бухті Вузька на території тимчасово окупованого Криму стала можливою за сприяння платформи United24", – зазначила розвідка. 

Як йдеться у повідомленні, оскільки страх перед українськими атаками змушує окупантів ховати великі кораблі чорноморського флоту подалі від півострова, бойова робота триває по швидкісних маневрених військових суднах росіян, які незаконно перебувають в українських територіальних водах Криму.

"Нагадаємо, за допомогою ударних морських дронів Magura V5 вже було знищено російські кораблі “цезарь куніков”, “івановєц”, “сєрґєй котов”, “акула” та “серна”, а також пошкоджено "іван хурс", – додали у ГУР. 

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