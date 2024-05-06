У Криму внаслідок операції підрозділу ГУР МО України "Group 13" ударним морським дроном Magura V5 знищено швидкісний катер російських загарбників.

Про це повідомили у ГУР МО України. "Успішна місія у бухті Вузька на території тимчасово окупованого Криму стала можливою за сприяння платформи United24", – зазначила розвідка.

Як йдеться у повідомленні, оскільки страх перед українськими атаками змушує окупантів ховати великі кораблі чорноморського флоту подалі від півострова, бойова робота триває по швидкісних маневрених військових суднах росіян, які незаконно перебувають в українських територіальних водах Криму.

"Нагадаємо, за допомогою ударних морських дронів Magura V5 вже було знищено російські кораблі “цезарь куніков”, “івановєц”, “сєрґєй котов”, “акула” та “серна”, а також пошкоджено "іван хурс", – додали у ГУР.