У російському Владивостоці сталася пожежа на криголамі "Катерина Велика"

Повідомляється про одного загиблого та трьох постраждалих.

У ніч на понеділок, 8 квітня, близько 3 години ранку, в російському Владивостоці сталася пожежа на багатофункціональному суднф постачання "Катерина Велика" в Центрі судноремонту "Дальзавод".

Про це повідомила Далекосхідна транспортна прокуратура РФ.

Згідно з повідомленням, пожежу було ліквідовано. За попередніми даними, три людини дістали поранення та перебувають у лікарні, одна людина загинула.

"Наразі правоохоронними органами проводяться перевірочні заходи, спрямовані на встановлення обставин події", - йдеться у повідомленні.

"Катерина Велика" - унікальне судно постачання льодового класу, його будували на суднобудівному комплексі "Зірка" та спустили на воду у грудні 2020 року. Воно здатне доставляти вантажі в арктичних широтах.

Судна цієї категорії призначені для необмеженого району плавання, у тому числі в складних кліматичних умовах, та перевезення вантажів до морських об'єктів, криголамних операцій, контролю льодової обстановки, буксирування великих об'єктів, перевезення контейнерів.

Судно оснащене надманевреними коронками високого льодового класу. "Катерина Велика" здатна долати арктичний лід завтовшки до 1,5 м та хвилі висотою до 30 метрів.