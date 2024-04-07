Британія надішле корабель Королівського флоту для постачання допомоги у Сектор Гази

Велика Британія надішле корабель Королівського флоту для посилення гуманітарної підтримки Смузі Гази, пише Bloomberg.
Судно разом з обіцяними витратами у сумі 12 мільйонів доларів США підтримає поточні зусилля зі створення морського коридору від Кіпру до Гази, який, як очікується, запрацює на початку травня.
Виділені кошти підуть на постачання допомоги, матеріально-технічну експертизу та обладнання, зокрема вилкові навантажувачі та складські приміщення.
Через шість місяців після того, як бойовики ХАМАС напали на Ізраїль, за оцінками ООН, щонайменше 75% населення було переміщено, а понад півмільйона людей перебувають на межі голоду. За даними міністерства охорони здоров'я, яким керують бойовики й дані якого неможливо перевірити, загинуло щонайменше 31 000 палестинців.
- Про збільшення допомоги заявили через кілька днів після ракетного удару ізраїльської армії, який вбив семеро працівників гуманітарної організації World Central Kitchen у Газі, зокрема трьох громадян Великобританії.
- ЦАХАЛ звільнив двох офіцерів, пояснивши удар “помилковою ідентифікацією, помилками в прийнятті рішень і нападом, що суперечить стандартним оперативним процедурам”.