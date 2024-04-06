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Ізраїль звільнив двох офіцерів, відповідальних за удар по волонтерах

Командувач бригади вогневої підтримки та очільник штабу бригади позбулися своїх посад у війську.

Ізраїль звільнив двох офіцерів, відповідальних за удар по волонтерах
Наслідки обстрілу волонтерів у Газі
Фото: DW

Сили оборони Ізраїлю повідомили про завершення розслідування інциденту, внаслідок якого було атаковано транспорт благодійної організації World Central Kitchen та вбито сімох волонтерів.

Як пише Deutsche Welle, у генеральному штабі дійшли висновку, що винними в ураженні гуманітарної місії є командувач бригади вогневої підтримки та очільник штабу бригади, які неправильно опрацювали отриману від розвідки інформацію та порушили армійські приписи. 

Обох офіцерів, які мають звання полковника та майора відповідно, було звільнено з військової служби. Також генштаб виніс догану іншим командирам.

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