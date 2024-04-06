Ізраїль звільнив двох офіцерів, відповідальних за удар по волонтерах

Сили оборони Ізраїлю повідомили про завершення розслідування інциденту, внаслідок якого було атаковано транспорт благодійної організації World Central Kitchen та вбито сімох волонтерів.
Як пише Deutsche Welle, у генеральному штабі дійшли висновку, що винними в ураженні гуманітарної місії є командувач бригади вогневої підтримки та очільник штабу бригади, які неправильно опрацювали отриману від розвідки інформацію та порушили армійські приписи.
Обох офіцерів, які мають звання полковника та майора відповідно, було звільнено з військової служби. Також генштаб виніс догану іншим командирам.
- Загибель волонтерів змусила США висунути Ізраїлю ультиматум щодо безпеки гуманітарних місій та цивільних у Газі.
- Одразу після цього Ізраїль офіційно відкрив три маршрути, якими можуть доправлятися гуманітарні вантажі.
- В організації World Central Kitchen вважають, що вбивство їхніх колег має розслідувати незалежна комісія.