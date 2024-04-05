Суперечки між республіканцями у Конгресі можуть затримати допомогу США для України, — Reuters

У Конгресу залишається обмаль часу для роботи до того як виборчий процес поглине всі полтичні процеси.

Суперечки між республікацями у Палаті представників Конгресу США та загроза усунення спікера Майка Джонсона від його керівної посади поставили можуть знову затягнути довгоочікуване рішення про фінансування України.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Ймовірно, з поверненням Палати представників після перерви, 9 квітня Джонсон розкриє деталі проєкту щодо допомоги Україні, який вважатиме прийнятним для республіканців, і він нарешті буде схвалений в обох палатах.

Проте найбільш частина республіканців вимагають врахувати їхні вимоги щодо заходів на кордоні з Мексикою та скорочення витрат, і хочуть, щоби Джонсон не квапився, доки буде мати проєкт, який готові будуть підтримати достатньою більшістю.

Трампістка Марджорі Тейлор Грін погрожує ініціювати зняття Джонсона з посади, мовляв, він ігнорує інтереси партії.

Більш схоже на те, що ініціатива не буде мати підтримки, але деякі співрозмовники кажуть, що це може змінитися, якщо Джонсон запропонує такий проєкт щодо допомоги для України, який буде мати більшу підтримку серед демократів, ніж республіканців, та не допускатиме поправок.

Також є побоювання, що для досягнення порозуміння серед республіканців у Палаті представників можуть знадобитися навіть місяці.

Вже майже два місяці минуло з того часу, коли Сенат схвалив компромісний пакетний законопроєкт на 95 млрд доларів, куди входили і кошти на підтримку України, проте Джонсон, як відомо, не захотів виносити його на голосування.

Фактично ж у Конгресу залишається обмаль часу для роботи до того, як наближення виборів почне ще більше впливати на політичні процеси.

Допомога США для України