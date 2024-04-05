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Минулого року Фонд “Повернись живим” отримав 4,5 млрд грн донатів. У Фонді відзвітували, що придбали за ці кошти

“Повернись живим” презентував звіт за 2023 рік у форматі військової карти.

Минулого року Фонд “Повернись живим” отримав 4,5 млрд грн донатів. У Фонді відзвітували, що придбали за ці кошти
Фото: “Повернись живим”

Фонд компетентної допомоги армії «Повернись живим» презентував звіт про результати роботи за 2023 рік, створений у співпраці з креативною лабораторією Gusev Art Lab у форматі військової мапи.

Основні досягнення організації за рік, дати, події й цифри зібрані на одній сторінці як координати точок, населених пунктів та інших локацій. На цій робочій карті Фонду є інформація про ключові фінансові показники, проєкти, закуплене для Сил оборони майно, партнерів тощо. 

Наприклад, торік люди, компанії та організації з усього світу для посилення Сил оборони України задонатили Фонду 4 532 450 229 гривень. Завдяки цим коштам «Повернись живим» придбав для армії, зокрема:

  • 20 326 одиниць зброї та боєприпасів;
  • 20200 FPV-дронів;
  • 15 839 радіостанцій;
  • 9 478 планшетів;
  • 5 228 комп’ютерів;
  • 4 877 дронів;
  • 4 323 резервного живлення;
  • 3 686 комплектів для розмінування;
  • 2 562 засоби відображення;
  • 2 461 тепловізійної оптики;
  • 2 206 оптики;
  • 1 702 нічної оптики;
  • 1 559 генераторів;
  • 1 018 Starlink;
  • 934 металошукачів;
  • 544 автомобілів.

«Команда «Повернись живим» буквально проїжджає за рік сотні тисяч кілометрів Україною, втілюючи запити військових у їх фактичне забезпечення та навчання. Це підштовхнуло нас зробити звіт креативним, а саме в форматі мапи — яка символізує шлях Фонду за 2023 рік. Щоб передати дух організації і зробити цю карту унікальною, ми доповнили її характерними елементами, різними відсилками і пасхалками. Новий формат звіту буде точно цікавий для глядача і провокуватиме дослідити кожну деталь мапи, щоб повною мірою оцінити масштаб допомоги від Фонду», — говорить Артем Гусєв, засновник та креативний директор Gusev Art Lab. 

«377 мільйонів гривень на місяць у середньому торік донатили Фонду на допомогу Силам оборони України неймовірна кількість людей, бізнесів і організацій. Ми отримали більше 1,2 мільйона переказів і завдяки цим коштам мали змогу оперативно реагувати на запити війська, забезпечувати його потреби від дронів, рацій і пікапів до зброї»,  — говорить заступник директора Фонду «Повернись живим» Олег Карпенко. 

За його словами, водночас системна звітність — надзвичайно важлива частина роботи організації. На сайті фонду інформація про кожну пожертву та витрату оновлюється в режимі реального часу. І щороку фонд намагається показати масштаб спільних із благодійниками результатів у звіті, щоб подякувати їм і нагадати, на що ми разом здатні. 

У фонді нагадали, що «Повернись живим» допомагає армії від початку російсько-української війни — з 2014 року. Відтоді й до 24 лютого 2022-го благодійники задонатили Фонду на потреби війська понад 281,6 мільйона гривень. Станом на квітень 2024 року, «Повернись живим» зібрав більше 11 мільярдів гривень на допомогу Силам оборони.

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