У межах місії люди отримали близько 800 продуктових та гігієнічних наборів з найбільш необхідним, а також одяг, дитячі речі, посуд. Долучитися до допомоги може кожен за зазначеними в новині реквізитами.

Волонтери і бійці ГУР передали допомогу постраждалим від окупантів громадам Сумщини. Про це повідомляє пресслужба української військової розвідки.

Співробітники ГУР МО України та волонтери здійснили поїздку Сумщину та доставили вантаж допомоги для постраждалих від російської агресії родин Великописарівської громади Охтирського району.

Через російські обстріли мешканці прикордонного селища були вимушені евакуюватись у прилеглі населені пункти, багато людей з Великої Писарівки втратили свої домівки.

У межах місії співгромадяни отримали близько 800 продуктових та гігієнічних наборів з найбільш необхідним, а також одяг, дитячі речі, посуд.

Також ГУР передав трохи гостинців і військовослужбовцям, які виконують бойові завдання на Сумщині.

Благодійна акція стала можливою завдяки фондам “Вогонь запеклих не пече”, “Добрі справи від щирого серця” і Віті Миколаївні Забарі, “Кошик добра” та Раїсі Шматко, а також волонтерській групі “Рута ― квітка надії”.

Зі свого боку, “Інформаційний спротив” повідомив, що 740 наборів продуктів та особистої гігієни загальною вагою понад 5 тон на суму понад 300 тисяч гривень передав Благодійний фонд “Вогонь запеклих не пече” мешканцям Великописарівській громаді. Вони були вимушено переміщені у селище міського типу Кириківка Охтирського району Сумської області.

Вже традиційно логістику і безпеку гуманітарного вантажу забезпечували представники ГУР МО України.

Останнім часом громада особливо потерпала від посилених ворожих обстрілів. Саме тому, коли Фонд отримав прохання про допомогу, максимально прискорив збір і оперативно закрив потреби громади.

За словами представниці Фонду Олени Мілош, коло однодумців, готових допомагати, постійно розширюється.

«Цього разу до нашої гуманітарної акції дуже потужно в фінансовому плані долучився Всеукраїнський благодійний фонд Приватбанку «Допомагати просто» на чолі з директоркою Катериною Мартиненко. Саме ця організація взяла на себе основну частину витрат по наборам і підгузкам для інвалідів. Вперше спрацювали з Благодійним фондом «Добрі справи від щирого серця», яким керує Віта Забара», – зазначила вона.

«Крім того, завдяки тісній співпраці з потужною командою: Благодійним фондом «Кошик добра», Волонтерською групою «Рута – квітка надії» та лідеркою Руху в ГО Всеукраїнський жіночий рух «За вільну Україну» Раїсою Шматко зібрано і надано мешканцям громади великий обсяг одягу, дитячого взуття, постільної білизни й посуду. За це всім колегам велика подяка від сумчан і від нашого Фонду. Окремі слова вдячності від представників громади – на адресу мережі АЗК БРСМ-Нафта за пальне, надане для доставки вантажу», – розповіла Олена Мілош.

Також мешканці Сумщини і благодійники висловили спільну подяку Головному управлінню розвідки Міністерства оборони України і його начальнику генерал-лейтенанту Кирилу Буданову – за організацію супроводу і безпеку.

«Перебуваючи на Сумщині, всім нам дуже хотілося порадувати й наших військових, – додає О. Мілош. – Тому ми передали їм маленькі, але необхідні дрібнички: каву, чай, солодощі, вологі серветки, крем, тальк тощо».

Від військових волонтери БФ «Вогонь запеклих не пече” отримали черговий запит: вже розпочато новий збір на зарядні станції, павербанки і батареї для дронів, яких нині дуже бракує.

Долучитися може кожен. Як завжди, важлива кожна гривня! З цією метою БФ “ВЗНП” оголосив черговий збір коштів.

Реквізити:

Установа банку – ПриватБанк

МФО банку – 305299

Рахунок отримувача – UA193052990000026001035022260

Валюта рахунку – UAH

РНОКПП отримувача – 45300137

Призначення платежу – благодійний внесок