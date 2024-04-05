На Закарпатті викрили клірика-антисеміта УПЦ МП, який поширював фейки про війну

Він називав повномасштабне вторгнення Росії "громадянською війною" та закликав вірян ухилятися від мобілізації.

Служба безпеки викрила настоятеля храму Хустської єпархії УПЦ (МП), який розпалював релігійну та міжнаціональну ненависть, а також виправдовував війну Росії проти України.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Клірик називав повномасштабне вторгнення Росії "громадянською війною" та закликав вірян ухилятися від мобілізації.

"Крім того він підбурював прихожан проти представників однієї із нацменшин та парафіян інших релігійних конфесій. Провокативну риторику клірик поширював під час спілкування з місцевими жителями, а також на власній сторінці у Фейсбуці. Таким чином фігурант намагався розхитати суспільно-політичну обстановку в регіоні на користь країни-агресора", - зазначили в СБУ.

На підставі зібраних доказів настоятелю храму повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу: ⁠ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань та за іншими ознаками); ⁠ч. 2 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Зловмиснику загрожує до 5 років тюрми.