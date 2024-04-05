За декілька днів роботи міжнародного Реєстру збитків туди подали вже понад 700 заявок через Дію

Станом на 5 квітня за допомогою сервісу Дія українці подали вже 740 заявок до міжнародного Реєстру збитків про пошкодження та руйнування житла унаслідок російської агресії.

Найбільше заявок надійшло від Київської, Харківської та Миколаївської областей. Про це повідомили у пресслужбі Мінцифри у відповідь на запит LB.ua.

Послуга запрацювала 2 квітня.

"З того моменту як запрацювала послуга в Дії, станом на зараз подано 740 заявок", – повідомили у пресслужбі.

Також у Мінцифри нагадали, що для подання заяви треба бути власником майна, яке зареєстроване в Державному реєстрі речових прав (ДРРП), і мати Акт про обстеження від місцевої влади. Згодом заяви зможуть подати інші власники зруйнованого чи пошкодженого майна, зокрема ті, чия нерухомість розташована на тимчасово окупованих територіях.

На першому етапі українці зможуть подати через Дію заяви про знищені або пошкоджені приватні будинки, квартири, дачні будинки та інші житлові приміщення.

Пізніше з’явиться можливість задокументувати в міжнародному Реєстрі збитків вимушене переміщення, шкоду життю, здоровʼю, тортури та сексуальне насильство. Згодом скарги зможуть подавати бізнес і держава.

Облік заяв про шкоду та втрати від російської агресії дасть можливість майбутній комісії розглянути їх і присудити компенсації до виплати.

Подання заяв через Дію до міжнародного Реєстру збитків – новий важливий крок для майбутніх репарацій.