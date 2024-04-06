Російські окупанти обстріляли Нікополь: пошкоджена будівля торгівельного центру та адмінбудівлі

Ворог двічі завдав ударів з артилерії по інфраструктурі Нікополя Дніпропетровської області.

Уночі російська армія двічі завдала ударів по Нікополю Дніпропетровської області. Внаслідок обстрілів руйнувань зазнала інфраструктура міста, пошкоджені будинки, адмінбудівлі і торгівельний центр.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Вогнем артилерії агресор двічі накривав Нікополь. У місті пошкоджено культурний центр, бібліотеку, житло для переселенців. А ще — торговельний центр, спортклуб. Понівечено 8 багатоповерхівок, 16 приватних будинків, 7 господарських будівель, понад півтора десятка авто та гаражів. Зачепило лінії електропередачі. Люди цілі", — ідеться у повідомленні.

Лисак додав, що вночі захисники неба знищили над областю 3 ворожі безпілотники — у Дніпровському та Криворізькому районах.