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Президентці Єврокомісії закидають незаконне призначення радником однопартійця

Урсула фон дер Ляєн нібито посприяла призначенню німецького євродепутата Маркуса Піпера на посаду, яка передбачає зарплату в 17 тисяч євро. 

Президентці Єврокомісії закидають незаконне призначення радником однопартійця
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн
Фото: EPA/UPG

Низка високопоставлених європейських чиновників, серед яких голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель, надіслали листа на адресу президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн зі звинуваченням у тому, що вона сприяла непрозорому та заангажованому призначенню свого однопартійця на посаду спеціального радника.

Як пише The Guardian, йдеться про німецького євродепутата Маркуса Піпера, який отримав посаду, що передбачає зарплату в 17 тисяч євро на місяць.

У деяких єврокомісарів виникли сумніви, чи справді кандидатура Піпера була оптимальною. Вони підозрюють, що вирішальну роль в його призначенні зіграв той факт, що політик є членом Християнсько-демократичного союзу, який представляє і фон дер Ляєн.

У Єврокомісії випустили заяву, що "впевнені у тому, що процес призначення спеціального радника відбувся в повній відповідності до встановлених процедур".

Скандал з однопартійцем може коштувати фон дер Ляєн шансів щодо обрання президенткою Єврокомісії на новий 5-річний термін. Після виборів до Європарламенту їй потрібне буде багатопартійне схвалення - а серед підписантів листа-скарги були представники щонайменше чотирьох різних політсил.

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