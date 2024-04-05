WCK вимагає створити незалежну комісію для розслідування вбивств своїх колег

World Central Kitchen (WCK) вважає, що Ізраїль не може якісно розслідувати вбивство членів команди військовими ЦАХАЛ у Смузі Газі.
Про це повідомила пресслужба WCK.
“Ми вимагаємо створити незалежну комісію для розслідування вбивств наших колег з WCK. ЦАХАЛ не може достовірно розслідувати власну невдачу в Газі”, - йдеться у повідомленні.
Водночас WCK зазначає, що ЦАХАЛ визнав свою відповідальність і свої фатальні помилки у атаці на конвой організації у Газі і вживає дисциплінарних заходів щодо командування та прихильників інших реформ.
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Унаслідок удару по Газі загинули семеро волонтерів World Central Kitchen – благодійної організації, яка допомагає з продовольством людям у охоплених війнами та стихійними лихами країнах. Загиблими є громадяни Австралії, Польщі, Великої Британії, Канади, США і Палестини. Вони їхали в брендованій волонтерській машині після того як вивантажили 100 тонн продовольства на склад.
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World Central Kitchen негайно призупинила свою діяльність у регіоні. Окрім цього, про зупинку роботи в Газі повідомила благодійна організація American Near East Refugee Aid (Anera).
- Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу визнав обстріл автомобіля з волонтерами World Central Kitchen і назвав його "ненавмисним".