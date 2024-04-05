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WCK вимагає створити незалежну комісію для розслідування вбивств своїх колег

Ізраїльська армія визнала, що команди WCK дотримувались усіх належних процедур зв’язку.

WCK вимагає створити незалежну комісію для розслідування вбивств своїх колег
WCK вимагає створити незалежну комісію для розслідування вбивств своїх колег
Фото: WCK

World Central Kitchen (WCK) вважає, що Ізраїль не може якісно розслідувати вбивство членів команди військовими ЦАХАЛ у Смузі Газі.

Про це повідомила пресслужба WCK.

“Ми вимагаємо створити незалежну комісію для розслідування вбивств наших колег з WCK. ЦАХАЛ не може достовірно розслідувати власну невдачу в Газі”, - йдеться у повідомленні.

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Водночас WCK зазначає, що ЦАХАЛ визнав свою відповідальність і свої фатальні помилки у атаці на конвой організації у Газі і вживає дисциплінарних заходів щодо командування та прихильників інших реформ. 

  • Унаслідок удару по Газі загинули семеро волонтерів World Central Kitchen – благодійної організації, яка допомагає з продовольством людям у охоплених війнами та стихійними лихами країнах. Загиблими є громадяни Австралії, Польщі, Великої Британії, Канади, США і Палестини. Вони їхали в брендованій волонтерській машині після того як вивантажили 100 тонн продовольства на склад.

  • World Central Kitchen негайно призупинила свою діяльність у регіоні. Окрім цього, про зупинку роботи в Газі повідомила благодійна організація American Near East Refugee Aid (Anera). 

  • Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу визнав обстріл автомобіля з волонтерами World Central Kitchen і назвав його "ненавмисним".
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