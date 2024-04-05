WCK вимагає створити незалежну комісію для розслідування вбивств своїх колег

World Central Kitchen (WCK) вважає, що Ізраїль не може якісно розслідувати вбивство членів команди військовими ЦАХАЛ у Смузі Газі.

Про це повідомила пресслужба WCK.

“Ми вимагаємо створити незалежну комісію для розслідування вбивств наших колег з WCK. ЦАХАЛ не може достовірно розслідувати власну невдачу в Газі”, - йдеться у повідомленні.

Водночас WCK зазначає, що ЦАХАЛ визнав свою відповідальність і свої фатальні помилки у атаці на конвой організації у Газі і вживає дисциплінарних заходів щодо командування та прихильників інших реформ.