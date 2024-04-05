Канадські ветерани україно-російської війни отримуватимуть медалі

Українська діаспора визначилася із дизайном Українсько-канадської жертовної медалі. Нею нагороджуватимуть канадських ветеранів україно-російської війни.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Конгрес українців Канади та Українську стрілецьку громаду Канади.

“Ми вважаємо, що обраний дизайн відтворює глибокий та зворушливий зв’язок Канади та України. Цією медаллю наша громада у щемливий спосіб висловлює повагу канадцям, які віддали життя або були поранені під час боротьби за свободу України, і перед якими ми у великому боргу”, – зазначив голова комітету Українсько-канадської жертовної медалі Тарас Яцьків.

На медалі поєднано тризуб і чотири кленові листки, які утворюють хрест. Ці візуальні елементи символізують вдячність, єднання обидвох націй та прославляють незламний дух свободи.

Дизайн медалі розробила художниця з Ванкувера Олена Жукова.

Українсько-канадська жертовна медаль була заснована резолюцією 23-го Конгресу українців Канади у 2022-му році.

Наразі відомо про щонайменше десятьох канадців, які загинули, обороняючи Україну.