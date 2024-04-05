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ГУР МОУ та ЗСУ вразили три військові аеродроми на території Росії, - УП

Ймовірно зазнали значних пошкоджень три стратегічні бомбардувальники Ту-95МС.

ГУР МОУ та ЗСУ вразили три військові аеродроми на території Росії, - УП
ГУР МОУ та ЗСУ вразили три військові аеродроми на території Росії
Фото: Сайт президента

Вранці 5 квітня ГУР МОУ та ЗСУ під час спільної операції вразили безпілотниками три військові аеродроми на території РФ.

Про це повідомляє “Українська правда” з посиланням на джерело в ГУР.

Як повідомило джерело видання, на аеродромі “Енгельс-2” ймовірно зазнали значних пошкоджень три стратегічні бомбардувальники Ту-95МС.

"Нам також відомо про загибель сімох військовослужбовців на аеродромі. Попередньо серед загиблих також можуть бути пілоти стратегічних бомбардувальників", – зазначив співрозмовник у ГУР МОУ.

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Крім того, українські захисники атакували російський військовий аеродром в Єйську. Попередньо, там повністю знищено два Су-25 та загинули 4 військовослужбовці армії РФ.

Також дрони атакували військовий аеродром в місті Курськ. 

  • Уночі в Ростовській області РФ місцеві повідомляли про атаку БПЛА. Губернатор регіону підтвердив "масований удар" безпілотників.
  • Дрони вдарили по Морозовському району, де розміщено військовий аеродром. Там базуються близько 20 одиниць літаків Су-34, з яких ворог регулярно здійснює бомбардування території України керованими авіаційними бомбами.
  • Очевидці кажуть, що пролунало близько 60 вибухів. Влада стверджує, що "працювала система ППО".
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