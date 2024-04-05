ГУР МОУ та ЗСУ вразили три військові аеродроми на території Росії, - УП

Вранці 5 квітня ГУР МОУ та ЗСУ під час спільної операції вразили безпілотниками три військові аеродроми на території РФ.
Про це повідомляє “Українська правда” з посиланням на джерело в ГУР.
Як повідомило джерело видання, на аеродромі “Енгельс-2” ймовірно зазнали значних пошкоджень три стратегічні бомбардувальники Ту-95МС.
"Нам також відомо про загибель сімох військовослужбовців на аеродромі. Попередньо серед загиблих також можуть бути пілоти стратегічних бомбардувальників", – зазначив співрозмовник у ГУР МОУ.
Крім того, українські захисники атакували російський військовий аеродром в Єйську. Попередньо, там повністю знищено два Су-25 та загинули 4 військовослужбовці армії РФ.
Також дрони атакували військовий аеродром в місті Курськ.
- Уночі в Ростовській області РФ місцеві повідомляли про атаку БПЛА. Губернатор регіону підтвердив "масований удар" безпілотників.
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