ЗМІ: Росія вже три місяці не возить зброю Кримським мостом

Видання The Independent з посиланням на дослідження супутникових знімків стверджує, що Росія практично припинила використання Кримського мосту для транспортування вантажів військового призначення.

За три місяці спостереження експерти української розвідувальної агенції Molfar зафіксували лише одне проходження мостом потяга забезпечення ворожого війська: 29 лютого він перевіз 55 цистерн з паливом.

Для військових цілей росіяни тепер здебільшого використовують маршрути, що пролягають тимчасово окупованими територіями. Що ж до мосту, то ним щодня курсують лише чотири пасажирських потяги та один вантажний.

Видання робить висновок, що знищення Кримського мосту стає для України менш пріоритетною військовою ціллю.