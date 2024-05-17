Виїзд за кордон після 18 травня. Хто з чоловіків має на це право?

Як вплинуть норми закону про мобілізацію на правила перетину державного кордону — читайте в матеріалі LB.ua .

Однак відтепер службовці Держприкордонслужби здобудуть право перевіряти військово-облікові документи в цих чоловіків і військовозобов'язаних жінок (з медичною чи фармацевтичною спеціальностями). А персональні дані в цих документах усі без винятку військовозобов'язані повинні поновити протягом 60 днів (після 18 травня) у ТЦК СП чи електронному кабінеті призовника, резервіста.

Положення закону не змінюють правил перетину кордону для чоловіків від 18 до 60 років, які регламентують Постановою КМУ № 57 .

Новий закон про мобілізацію та порядок військової служби набере чинності 18 травня. Він передбачає зміни військового обліку, призову, проходження ВЛК і посилені санкції для ухилянтів — і про це ми вже докладно писали .

Фото: EPA/UPG Українська прикордонниця перевіряє документи в подорожніх на українсько-польському пункті пропуску «Рава-Руська».

Основні правила виїзду не змінилися, але є принципові нюанси

Укази Президента України від 24 лютого 2022 року про введення воєнного стану й загальну мобілізацію заборонили виїжджати військовозобов’язаним віком від 18 до 60 років. Однак це не тотальне табу. Базовий закон про мобілізацію та порядок проходження військової служби дозволяє перетнути кордон окремим категоріям, за певних умов і обставин. Самі правила регулюють постановою Кабміну ще від 27.01.1995 № 57, у яку вносили зміни, уже коли ввели воєнний стан. Зокрема, про порядок виїзду водіїв транспорту з гуманітарними вантажами, студентів на навчання тощо.

11 квітня Верховна Рада ухвалила зміни до закону про мобілізацію, що набудуть чинності 18 травня. Однак як розповів речник ДПСУ Андрій Демченко, урядової постанови № 57 парламент не коригував, аби вона корелювала з оновленим мобілізаційним законом. Тому залишаються чинними нинішні правила перетину кордону.

Важливо, що саме прикордонники в пункті пропуску вирішують, пропустити чи ні. Вони вивчають усі документи людей, які мають право виїхати, а це: батьки трьох і більше неповнолітніх дітей, особи з інвалідністю й люди, що супроводжують таких родичів, окремі категорії держслужбовців, нардепи, дипломати, волонтери, військові для лікування чи відпустки. А для чоловіків до 18 й після 60 років немає жодних обмежень, наголошує Демченко.

Фото: EPA/UPG Український прикордонник перевіряє документи на українсько-польському пункті пропуску «Рава-Руська».

Однак юристи попереджають, що після 18 травня навіть у тих, хто мав право виїхати, можуть виникнути проблеми.

Оновити персональні дані повинні всі військовозобов'язані

Андрій Новак, адвокат юридичної компанії «Міллер», розповів LB.ua, що вже зараз на військово-обліковому документі має бути VIN-код. За законом про мобілізацію, його треба пред’явити на вимогу представників ТЦК та СП, а також на вимогу поліцейських, які після 18 травня отримають право доставляти у ТЦК та СП осіб, які не мають документів чи перебувають у «базі ухилянтів» (Єдиний реєстр військовозобов'язаних).

Плюс з 18 травня усі військовозобов'язані від 18 до 60 років мусять оновити персональні дані у ТЦК та СП, ЦНАП чи через електронний кабінет протягом 60 днів.

Тому навіть ті, хто має право на виїзд, повинні прийти до ТЦК та СП, наголосив Новак, і одержати військово-обліковий документ з VIN-кодом. Який потім зчитують спеціальними приладами прикордонники й так отримують доступ до особової справи військовозобов'язаного в електронній формі.

Адвокат підкреслив, що раніше право виїзду за кордон для окремих категорій чоловіків ніяк не кореспондувалося з поновленням військово-облікових документів. «Тепер же, якщо хочеш за кордон, то онови дані. Маєш відстрочку — ми тобі її дамо, але йди до ТЦК підтвердити таке право», — наголосив Андрій Новак.

Наразі незрозуміло, як працюватиме електронний кабінет. І чи вдасться отримати через нього оновлені документи з VIN-кодом. «Електронний кабінет не замінює повноцінного обліку. Через нього можна буде надати дані про себе, місце проживання, місце роботи й наявні проблеми зі здоров’ям. Але це не скасовує необхідності пройти ВЛК. Для цього треба фізично з'явитися у ТЦК та СП (під час ВС проходження ВЛК щорічне, у мирний час — що п'ять років)», — підкреслив адвокат.

Фото: Одеський обласний ТЦК СП Одеський обласний ТЦК та СП

Те саме стосується чоловіків, у яких прострочені військово-облікові документи. Військовий квиток не має терміну дії, але оскільки в умовах ВС проходити ВЛК необхідно раз на рік (наказ 402 Міноборони від 2008 року), тимчасове посвідчення військовозобов’язаного мають фактично замінити. «Тому всі такі посвідчення, видані за старими формами й нормами, зараз мусять поміняти на нові за результатами проходження ВЛК. Усі чоловіки, які мали право на виїзд, також повинні оновити дані. Якщо ТЦК та СП вимагає — то пройти ВЛК», — каже Новак.

Більше не обмежено придатні

Виїзжджати за межі України дозволяють чоловікам, які не підлягають призову або мають право на відстрочку. Звісно, якщо вони можуть довести це відповідними документами.

Також ст. 23 мобілізаційного закону визначає, що не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов’язані, які визнані в установленому порядку особами з інвалідністю, непридатними чи тимчасово непридатними.

Важливо, що таке право на перетин кордону поширюється на осіб усіх трьох груп інвалідності. Хоча з першої редакції закону народні депутати хотіли виключити ІІІ групу. Тобто чоловіки всіх трьох груп інвалідності досі можуть виїжджати без обмеження кількості перетинань кордону, якщо мають відповідні документи:

— довідки до акта огляду медико-соціальної експертної комісії (форма № 157-1/о);

— посвідчення, яке підтверджує відповідний статус;

— пенсійне посвідчення чи посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги відповідно до законів України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю», «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю», в яких зазначено групу й причину інвалідності;

— довідка для отримання пільг особами з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу, за формою, затвердженою Мінсоцполітики.

Якщо чоловік має тільки відмітку від ТЦК та СП «знятий з військового обліку» — це не підстава безперешкодно перетнути кордон. Оскільки вона не підтверджує факту інвалідності чи непридатності до військової служби у ВЧ за станом здоров’я. Тому слід звернутися до ТЦК та СП по відповідні документи.

Фото: АрміяInform Військовозобов'язані в територіальному центрі комплектування.

Варто нагадати, що 4 травня набув чинності наказ Міноборони про зміни до положення про ВЛК у ЗСУ, що визначає придатність до військової служби за наявності певних діагнозів. Відтепер не існує обмежено придатних, а є три категорії: придатний до військової служби, непридатний і тимчасово непридатний з переглядом статусу через 6–12 місяців, коли людина перебуває на лікуванні.

Тобто раніше визнані обмежено придатними вже не зможуть виїздити за межі України. Вони мають пройти повторний медогляд до 4 лютого 2025 року, щоб дізнатися, чи підходять вони для військової служби. Непридатні, люди з інвалідністю обмежень на виїзд не мають. Для них усе залишається без змін, підтверджувати статус не доведеться.

Батьки трьох і більше неповнолітніх дітей

Ст. 23 мобілізаційного закону визначає ще одну категорію військовозобов'язаних жінок і чоловіків, які мають право виїжджати за межі України через відстрочку від призову.

Це батьки, що утримують трьох і більше дітей віком до 18 років. Важливо, що в цій ситуації до уваги беруть факт не батьківства, а утримання трьох і більше неповнолітніх дітей. Тобто право поширюється й на опікунів і усиновлювачів таких діток.

Отже, можна перетнути кордон, надавши один з документів, що підтверджує факт такого утримання:

— свідоцтва про народження дітей (трьох і більше);

— свідоцтво про реєстрацію шлюбу з матір’ю дітей (трьох і більше);

— рішення суду про розірвання шлюбу й визначення місця проживання дітей з батьком;

— рішення суду про розірвання шлюбу й рішення органу опіки та піклування про визначення місця проживання дітей з батьком;

— посвідчення батька багатодітної сім’ї;

— рішення суду про позбавлення одного з батьків батьківських прав;

— свідоцтво про смерть матері дитини;

— рішення суду про відібрання дитини в матері без позбавлення її батьківських прав;

— рішення суду про визнання матері безвісти відсутньою.

Чоловік, який має трьох або більше дітей, може перетинати кордон без дітей, якщо на руках є відповідні документи або їх нотаріально засвідчені копії.

А якщо чоловік не проживає зі своїми дітьми, наприклад, має малечу від різних шлюбів, то повинен надати докази, що утримує їх: рішення суду про аліменти й довідку з виконавчої служби, яка підтверджує стан сплати аліментів.

Заборгованість зі сплати аліментах на понад три місяці позбавляє прав на відстрочку й перетин кордону — про що LB.ua уже писав.

Фото: EPA/UPG Дівчинка з військовослужбовцем ЗСУ.

Чоловіки, які самостійно виховують хоча б одну дитину, теж мають право виїжджати

Громадяни України, які виховують принаймні одну дитину віком до 18 років, також можуть виїжджати за кордон, якщо пред'являють свідоцтво про народження дитини (дітей) і свідоцтво про смерть матері дитини.

Або будь-яке з таких рішень суду:

— позбавлення матері батьківських прав;

— визнання матері безвісти відсутньою;

— оголошення матері померлою.

Новації для батьків неповнолітніх дітей

Керуючий партнер адвокатського об'єднання «Ореховський і Коломієць» і батько трьох дітей Микола Ореховський зараз проходить процедуру оновлення даних у ТЦК та СП.

«Раніше на кордоні можна було в Дії показати свідоцтва про народження дітей. Цього прикордонникам було достатньо. Однак після 18 травня всі чоловіки повинні поновити персональні дані у ТЦК та СП. Тому я вже проходжу ВЛК, як і всі. Хоч і маю законне право на відстрочку, а значить, і на виїзд. Проте за оновленим законом про мобілізацію, потрібен саме документ з ТЦК та СП про право на відстрочку», — зазначає адвокат.

Отже, батькам трьох усе ж доведеться звернутися до ТЦК по довідку про відстрочку, яку можуть вимагати прикордонники.

Фото: EPA/UPG Українсько-польський прикордонний пункт пропуску «Рава-Руська».

Умови для супроводу дітей, дружини чи батьків за кордон

Чоловіки, які супроводжують за кордон дружину, батьків (своїх чи дружини), якщо ті мають інвалідність І чи ІІ групи, можуть перетнути кордон.

Це стосується і чоловіків, котрі мають дитину з інвалідністю. Або без інвалідності, але тяжкохвору. Йдеться про:

— перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня;

— тяжку травму; потребу трансплантації органа, паліативної допомоги, яка підтверджена документом, виданим лікарсько-консультативною комісією закладу охорони здоров’я в порядку та за формою, що встановлені МОЗ.

При цьому необхідні такі документи:

— довідка про отримання державної допомоги на дитину, видана структурним підрозділом з питань соціального захисту;

— або документ, виданий лікарсько-консультативною комісією закладу охорони здоров’я в порядку та за формою, що встановлені МОЗ;

— документи, що підтверджують родинні зв’язки (свідоцтво про народження,тощо);

— або документів, що підтверджують відповідні повноваження особи, що супроводжує таку дитину (якщо супроводжують опікун, піклувальник, прийомні батьки, батьки-вихователі).

Виїзд чоловіків для догляду за хворими батьками, дружиною, дітьми можливий тільки з хворим.

Виїзд військових: для лікування й у відпустки

Військові також можуть перетинати кордон для лікування отриманих на війні поранень. Для цього необхідні документи:

— паспорт громадянина України для виїзду за кордон або паспорт громадянина України;

— висновок про необхідність направити на лікування за кордон;

— лист МОЗ про погоджений з іноземною стороною перелік осіб, яких заклади охорони здоров’я іноземних держав можуть прийняти на лікування за кордоном.

Також військові можуть виїхати у відпустку, якщо мають дозвіл з військової частини, визначені дати повернення й квитки для цього.

Фото: EPA/UPG

Кому зі студентів дозволили виїжджати? Чи є обмеження для хлопців до 18 років?

2 квітня цього року ухвалили постанову № 366 Про внесення зміни до «Правил перетинання державного кордону громадянами України», яка дозволила виїжджати студентам-чоловікам, котрі:

— мають від 18 до 22 років і не підлягають призову на військову службу під час мобілізації;

— навчаються на денні формі в закладах вищої освіти України державної або комунальної форм власності й здобувають ступінь бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямування);

— учасникам освітньої академічної мобільності;

— їдуть на навчання в іноземні заклади освіти строком на 1 семестр.

Щоб потрапити на навчання за програмами академічної мобільності, студентам знадобляться:

— довідка від закладу вищої освіти України про направлення на навчання в іноземний заклад освіти із зазначенням підстави співробітництва та строку навчального семестру за кордоном;

— відсутність за результатами двох останніх семестрів (півріч) негативних оцінок і фактів перескладання заліків і екзаменів;

— підтвердження рівня знання мови викладання в іноземному закладі освіти;

— копія договору академічної мобільності, засвідчена закладом освіти України;

— е-квиток студента, перевіреного засобами порталу «Дія»;

— військово-облікові документи з відповідними позначками районного, міського ТЦК та СП.

Також на навчання можуть виїхати:

— студенти й курсанти закладів освіти для проходження практичної льотної підготовки в іноземному закладі освіти або в авіаційній школі. З довідкою від закладу освіти України про направлення, військово-обліковими документами з відміткою з ТЦК;

— курсанти-моряки за наявності посвідчення особи моряка, довідки від закладу освіти про направлення для практичної підготовки на судні під українським або іноземним прапором, документів з відповідними відмітками ТЦК.

Адвокати знову звертають увагу, що після 18 травня ці документи в ТЦК слід оновити. Також LB.ua вже писав, що 17-річні хлопці для виїзду за кордон мусять подбати про приписне від ТЦК та СП.

Фото: armyinform.com.ua

Водії та волонтери: який порядок виїзду?

Наразі перетинати кордон дозволено водіям, що перевозять медичні вантажі, гуманітарну допомогу автомобільним транспортом для потреб Збройних сил, інших військових формувань і для населення України. За наявності інформації про них у системі «Шлях».

Мінінфраструктури або обласні, військові адміністрації надсилають до Адміністрації Державної прикордонної служби рішення про виїзд цих осіб. Щоб отримати таке рішення, достатньо листа від одного з військових, правоохоронних органів, військових адміністрацій, медичних закладів, відправників чи отримувачів гуманітарної допомоги.

Держслужбовці, прокурори, дипломати й депутати: чи мають дозвіл і за яких обставин?

Дипломати, які вирушають у службове або довготермінове відрядження, а також члени їхніх сімей мають право виїжджати. Їм потрібні засвідчені копії наказів МЗС/закордонної дипломатичної установи України про направлення і диппаспорти.

Держслужбовці категорії А (керівний склад органів влади), керівники органів місцевого самоврядування, заброньовані працівники підприємств і депутати всіх рівнів можуть перетнути кордон лише за документами, що посвідчують факт виїзду у службове відрядження.

За мобілізаційним законом, оновити дані мають усі військовозобов’язані від 18 до 60 років. Навіть якщо мають відстрочку (як ці категорії). Але в правилах саме для цих категорій не вказана наявність військо-облікових документів під час перетину кордону.

Важливо, що держслужбовиці всіх трьох категорій можуть перетинати кордон, щоб відвідати дитину віком до 18 років. Зокрема, якщо така жінка є усиновлювачкою, опікункою чи однією з прийомних батьків.

Артисти і спортсмени

Діячі культури (артисти, ведучі, шоумени) можуть виїжджати для благодійного збору коштів, а також щоб представити країну на міжнародній арені. Але лише якщо мають дозвіл від Мінкульту.

А спортсмени й тренери перетинають кордон для участі в офіційних змаганнях і тренувальних зборах. І тільки за рішенням Мінмолодьспорту про включення до складу учасників спортивного заходу чи змагання. Чи за листом міністра про участь цих осіб у змаганнях.

Фото: Главком

Звільнені з місць позбавлення волі та зняті у зв’язку із цим з військового обліку

Таким чоловікам виїжджати не дозволили. Бо мобілізаційний закон не передбачає окремої категорії осіб, що зняті з військового обліку у зв’язку з відбуванням покарання за злочин. Таким чоловікам теж необхідно звернутися до ТЦК та СП, аби визначили придатність чи непридатність до військової служби.

Чоловіки, які постійно проживають за кордоном

Такі чоловіки можуть виїжджати за наявності відповідних відміток у паспорті. Таку відмітку проставляє міграційна служба або дипломатична установа України, у ній вказують назву країни й дату.

Водночас наявність віз іноземних країн не підтверджують постійного проживання в цих країнах. А отже, і не дають право виїжджати військовозобов’язаним громадянам України.

А що з тими, хто має друге громадянство?

Чинний закон не забороняє множинного громадянства, проте фіксує принцип єдиного громадянства України. До речі, у січні цього року президент України подав до Ради законопроєкт про множинне громадянство.

Однак парламент досі не розглянув його. Тож громадянина України, який має паспорт іншої держави, все одно вважають громадянином України. Й інше громадянство не дає право перетинати кордон військовозобов'язаним без інших законних підстав.

Поради юристів

Юристи наголошують, що наразі основні правила й підстави для перетину кордону окремими категоріями військовозобов'язаних чоловіків не змінилися. Утім не виключено, що уряд усе ж внесе технічні зміни до базової постанови (№ 57), щоб урахувати нові норми мобілізаційного закону.

Проте чекати на них не варто. Бо мобілізаційний закон набирає чинності вже 18 травня. З ключовою вимогою — усім військовозобов'язаним віком від 18 до 60 років оновити персональні дані.

Тому партнер АО «Лещенко, Дорошенко і партнери» Костянтин Дорошенко рекомендує дотримуватися закону — піти у ТЦК та СП. «Не думаю, що в чоловіків з інвалідністю, з трьома та більше неповнолітніми дітьми, з іншими законними підставами для відстрочки будуть проблеми під час перетину кордону. Просто слід оновити персональні дані в ТЦК та СП. Бо оновлених військово-облікових документів вимагає закон. А якщо виїжджаєш просто, наприклад, зі свідоцтвами про народження дітей, то все ж у прикордонників можуть виникнути питання про наявність таких документів», — сказав він LB.ua.