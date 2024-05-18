Україна має лише 25% засобів ППО для захисту країни, – Зеленський

В інтерв'ю AFP президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна має тільки "близько 25% того, що країні потрібно для захисту країни, зокрема мова йшла про засоби ППО.
За словами президента, Україна має тільки "близько 25% того, що нам потрібно" для захисту країни з точки зору ППО. Для того, щоб мати паритет з Росією, необхідно "120-130" винищувачів F-16 або інших сучасних літаків.
Зеленський розкритикував обмеження США на удари по російській території західною зброєю, хоча Велика Британія і Штати останніми днями натякнули, що ці заборони можуть бути пом'якшені.
"Вони можуть стріляти з будь-якої зброї по нашій території зі своєї території. Це найбільша перевага, яка є у Росії. Ми нічого не можемо зробити з їхніми системами, які розташовані на території Росії, західною зброєю", — зазначає Зеленський.
- Під час брифінгу Джон Кірбі ще раз наголосив, що політика Білого дому стосовно використання американської зброї для ударів по території Росії залишилася незмінною: США надалі та не уможливлюють такого роду атаки.
- Під час нещодавнього візиту держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що США віддані справі України і забезпеченню її перемоги у війні, саме тому вони продовжують їй допомагати. Але Штати "ані заохочують, ані сприяють ударам України по Росії".