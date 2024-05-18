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Обстріли Харкова: кількість постраждалих внаслідок ударів КАБами зросла до 31

Ворог продовжує терор прифронтових населених пунктів області і Харкова.

Обстріли Харкова: кількість постраждалих внаслідок ударів КАБами зросла до 31
рятувальники під час пожежі у Харкові
Фото: ДСНС у Харківській області

Кількість постраждалих через ворожий удар КАБами по Шевченківському району Харкова зросла до 31 особи, загинули троє людей.

Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

17 травня російські війська завдали два авіаудари по Шевченківському району Харкова. Унаслідок ворожого обстрілу виникла пожежа.

О 12:30 росіяни атакували керованими авіабомбами селище Куп'янськ-Вузловий – часткового руйнування зазнала будівля адміністративного корпусу лікарні, пошкоджені багатоповерхові будинки, дитячий садок. Травмована одна жінка.

О 17:00 росіяни обстріляли з реактивних систем залпового вогню село Липці Харківського району, пошкодивши там приватне домоволодіння. Поранення дістав 53-річний чоловік.

Наразі 2726 місцевих жителів евакуювали з Чугуївського району, 4037 з Харківського, 118 з Богодухівського та 3026 людей евакуйовано волонтерами. На сьогодні евакуйовані 9907 місцевих жителів.

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