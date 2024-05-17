Росія завдала двох авіаударів по Харкову. Є загиблі та поранені (оновлено)

Російські окупанти у п'ятницю, 17 травня, здійснили два авіаудари по Холодногірському району Харкова.

Станом на 17:40 кількість постраждалих збільшилася до 19 людей. Серед них 18 чоловіків та 1 жінка. Вік від 20 до 60 років.

За словами глави Харківської ОВА, 4 людини у важкому стані. Інші — в середньому. 2 чоловіків близько 45 років загинули.

Станом на 16:30 кількість загиблих зросла до двох, поранених – до 13. З них четверо – в важкому стані, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

Дані про потерпілих оновлюються.

Спершу мер Харкова Ігор Терехов писав, що унаслідок обстрілів один загиблий та четверо поранених.

"Прильотів" було кілька, на місцях влучань виникли пожежі. Про це повідомив очільник Харківської ОВА.

"За попередніми даними, окупанти завдали два удари КАБами, зокрема по Холодногірському району Харкова. На цю хвилину відомо про пʼятьох постраждалих, це цивільні чоловіки", написав глава військової адміністрації.