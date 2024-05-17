Бум на Ozempic: препарат для діабету, який скидає вагу, шумить у всьому світі. Пояснюємо його плюси і ризики
Бум на Ozempic: препарат для діабету, який скидає вагу, шумить у всьому світі. Пояснюємо його плюси і ризики
У прем'єра Словаччини Роберта Фіцо стріляли (доповнено)
У прем'єра Словаччини Роберта Фіцо стріляли (доповнено)
Одинички й нулики. Цифровий фундамент перемоги
Одинички й нулики. Цифровий фундамент перемоги
Виїзд хлопців до 18 років за кордон. Чи потрібні додаткові документи й дозволи від ТЦК?
Виїзд хлопців до 18 років за кордон. Чи потрібні додаткові документи й дозволи від ТЦК?
Виїзд за кордон після 18 травня. Хто з чоловіків має на це право?
Виїзд за кордон після 18 травня. Хто з чоловіків має на це право?
60 днів для явки в ТЦК, вручення повісток по-новому й санкції для ухилянтів
60 днів для явки в ТЦК, вручення повісток по-новому й санкції для ухилянтів
Система не витримала: перші віялові відключення
Система не витримала: перші віялові відключення
Директор Театру Франка Євген Нищук отримав повістку на вересень
Директор Театру Франка Євген Нищук отримав повістку на вересень
Переможець Євробачення вимагає запровадити у Швейцарії третій гендер
Переможець Євробачення вимагає запровадити у Швейцарії третій гендер
ГоловнаСуспільствоВійна

Росія завдала двох авіаударів по Харкову. Є загиблі та поранені (оновлено)

Удар здійснили по Холодногірському району Харкова. 

Росія завдала двох авіаударів по Харкову. Є загиблі та поранені (оновлено)
Фото: Олег Синєгубов

Російські окупанти у п'ятницю, 17 травня, здійснили два авіаудари по Холодногірському району Харкова. 

Станом на 17:40 кількість постраждалих збільшилася до 19 людей. Серед них 18 чоловіків та 1 жінка. Вік від 20 до 60 років. 

За словами глави Харківської ОВА, 4 людини у важкому стані. Інші — в середньому. 2 чоловіків близько 45 років загинули.

Станом на 16:30 кількість загиблих зросла до двох, поранених – до 13. З них четверо – в важкому стані, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

Дані про потерпілих оновлюються.

Спершу мер Харкова Ігор Терехов писав, що унаслідок обстрілів один загиблий та четверо поранених.

"Прильотів" було кілька, на місцях влучань виникли пожежі. Про це повідомив очільник Харківської ОВА.

"За попередніми даними, окупанти завдали два удари КАБами, зокрема по Холодногірському району Харкова. На цю хвилину відомо про пʼятьох постраждалих, це цивільні чоловіки", написав глава військової адміністрації.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies