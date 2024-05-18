Головне за ніч та ранок суботи, 18 травня: обстріли Харкова та Полтавщини, удари по об'єктах інфраструктури

Рятувальники під час пожежі у Харкові

Уночі 18 травня РФ атакувала Україну 13-ма ударними безпілотниками типу "Shahed" із районів Приморсько-Ахтарськ та Курськ. Сили ППО знищили всі ворожі БпЛА, повідомив командувач Повітряних Сил Микола Олещук.

У результаті протиповітряного бою зенітними ракетними підрозділами, мобільними вогневими групами Повітряних Сил та Сил оборони України збито усі 13 "шахедів".

Ворожі безпілотники були знищені у Харківській, Полтавській, Вінницькій, Миколаївській та Дніпропетровській областях.

Кількість постраждалих через ворожий удар КАБами по Шевченківському району Харкова зросла до 31 особи, загинули троє людей, повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

17 травня російські війська завдали двох авіаударів по Шевченківському району Харкова. Унаслідок ворожого обстрілу виникла пожежа.

Уночі 18 травня під час чергової атаки на українські міста російські дрони атакували два об’єкти енергетичної інфраструктури, повідомляє компанія «Укренерго».

Відомо, що ворожі дрони атакували два об’єкти енергетичної інфраструктури у східному та центральному регіонах. Обійшлося без постраждалих. Споживачі не знеструмлювались, тривають аварійно-відновлювальні роботи.

Генштаб також інформує, що за добу українські захисники знищили ще 1210 російських окупантів, один ворожий літак, 43 ББМ та 13 танків. Загальні втрати РФ від початку повномасштабного вторгнення складають близько 491 080 осіб.

Про інші втрати ворога – в новині.

Кабінет Міністрів схвалив постанову, що передбачає затвердження нової форми військово-облікового документа. Рішення набуває чинності 18 травня, одночасно з новим законом про мобілізацію.

Старі приписні свідоцтва, військові квитки та посвідчення військовозобов'язаного не перестають бути чинними, вони діють до отримання особою документа нового зразка.

Видаватимуть їх тим громадянам, які через стан здоров'я чи досягнення граничного віку перебування у запасі були виключені з військового обліку.

Постанова передбачає створення квитка у цифровому вигляді - засобами електронного кабінету, державного порталу електронних послуг чи порталу "Дія". Але одразу ця норма не запрацює, бо для неї ще немає розробленої та протестованої технічної бази.

Видання The Wall Street Journal з посиланням на власні джерела в американському політикумі стверджує, що Україна звернулася до Сполучених Штатів із запитом на зняття заборони застосування їхньої зброї по території Росії.

Журналісти також говорять, що Київ просить Вашингтон допомогти у визначенні цілей в РФ, які б ЗСУ могли уразити зброєю власного українського виробництва.

Адміністрація президента Джо Байдена нині нібито розглядає цей запит, який був отриманий минулого тижня.

Водночас Інститут вивчення війни вважає, що саме обмеження з боку США впливають на здатність українського війська захищатися на харківському напрямку. Росіяни мають змогу вільно збирати війська та техніку на своїй території перед перетином кордону та вступом в бій, а також завдавати авіаційних ударів.

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