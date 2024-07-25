Убивство Фаріон: правоохоронці готують підозру затриманому у Дніпрі чоловіку

Правоохоронці за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури готуються оголосити підозру 18-річному чоловіку, затриманому через ймовірну причетність до убивства мовознавці Ірини Фаріон.

Також вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

"25 липня у місті Дніпро затримано 18-річного чоловіка, який ймовірно є причетним до умисного вбивства відомої громадської діячки, народної депутатки України VII скликання Ірини Фаріон", – йдеться у повідомленні.

Фото: Офіс генерального прокурора Підозрюваний в убивстві Ірини Фаріон

За даними слідства, під час підготовки до злочину він винаймав не менше трьох квартир у Львові. Встановити його особу вдалося за фото зі смарт-камер відеоспостереження. Його затримали в Дніпрі за місцем проживання.

Що відомо про підозрюваного

Це 18-річний мешканець міста Дніпро. Слідство вважає, що він – лише виконавець злочину. Правоохоронці вистежували його з дня убивства 19 липня. Йому вдалося зникнути після пострілу в жінку, але невдовзі поліція поширила фото підозрюваного та повідомила, що орієнтовно йому 20 років. 25 липня, завдяки камерам відеоспостереження, правоохоронці встановили точне місце перебування підозрюваного і успішно його затримали.

Убивство Ірини Фаріон

Увечері 19 липня в Ірини Фаріон вистрілили неподалік її будинку. Куля влучила в голову. Лікарі боролися за її життя, але травми виявилися надто тяжкими.

Для розслідування цинічного убивства залучили не лише поліцію, а й Службу безпеки. Правоохоронці з'ясували, що перед убивством сусіди Фаріон бачили біля її будинку невідомого чоловіка. Через відключення світла камери спостереження не могли весь час його фіксувати, проте є підстави вважати, що саме він міг бути виконавцем злочину.

21 липня поліція опублікувала відео із чоловіком, якого вважають причетним до убивства. Орієнтовно йому 20 років.



Правоохоронці розглядають всі версії мотиву злочину.