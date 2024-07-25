Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що на Херсонщині процес будівництва фортифікацій завершено на 97%

“Сьогодні відвідуємо Херсонщину. Оглянули процес будівництва фортифікаційних споруд. За запитом командування Збройних сил постійно будуємо та покращуємо оборонні рубежі. Голова ОВА доповів про роботи в цьому напрямку. На Херсонщині стан виконання будівельних робіт зараз складає 97%”, – написав прем’єр.

Він зазначив, що зведення фортифікацій – пріоритетне завдання для кожного керівника прифронтових регіонів. На його реалізацію уряд цьогоріч виділив Херсонській області понад 2 млрд грн.

Проблеми з фортифікаціями

Прорив російськими військами північного кордону Харківської області та їхнє просування на майже 10 кілометрів вглиб став потужним «інформаційним вибухом», що сколихнув Україну. Перш за все, тому що прорив відбувся на тлі численних повідомлень про мільярди гривень, які протягом останніх місяців виділяли з державного бюджету на будівництво фортифікацій.

Аналітичний центр «Обсерваторія демократії» проаналізував позиції усіх сторін з цього резонансного питання, а також дослідив, хто отримував кошти від обласної влади на будівництво оборонних споруд та нагляд за ним. Докладніше читайте в матеріалі “Фортифікації Харківщини: суспільний резонанс і підрядники”.