В НСЗУ пояснили аномалію у 40-50% кесарських розтинів у частині українських пологових
В НСЗУ пояснили аномалію у 40-50% кесарських розтинів у частині українських пологових
Кринки. Ніхто не хотів відступати
Кринки. Ніхто не хотів відступати
Ірина Кондратова, НСЗУ: «Медзаклад, де менш ніж 500 пологів на рік, небезпечний для життя жінки та її новонародженої дитини»
Ірина Кондратова, НСЗУ: «Медзаклад, де менш ніж 500 пологів на рік, небезпечний для життя жінки та її новонародженої дитини»
Ректор КНУ імені Шевченка назвав найпопулярніші спеціальності вступної кампанії 2024 року
Ректор КНУ імені Шевченка назвав найпопулярніші спеціальності вступної кампанії 2024 року
Успішна атака на Донузлав. Сили оборони намацали вразливість
Успішна атака на Донузлав. Сили оборони намацали вразливість
Майже всі "слуги народу" з регламентного комітету відключилися від засідання на розгляді питання про виключення Безуглої
Майже всі "слуги народу" з регламентного комітету відключилися від засідання на розгляді питання про виключення Безуглої
Пологових в Україні має стати значно менше, — НСЗУ
Пологових в Україні має стати значно менше, — НСЗУ
Єрмак є потужним менеджером. Я його поважаю за результат. Він робить те, що я йому кажу, – Зеленський
Єрмак є потужним менеджером. Я його поважаю за результат. Він робить те, що я йому кажу, – Зеленський
Словаччина озброює Україну – попри власне небажання
Словаччина озброює Україну – попри власне небажання
ГоловнаСуспільствоВійна

Шмигаль заявив, що на Херсонщині процес будівництва фортифікацій завершено на 97%

На реалізацію зведення фортифікацій уряд цьогоріч виділив Херсонській області понад 2 млрд грн.

Шмигаль заявив, що на Херсонщині процес будівництва фортифікацій завершено на 97%
Фото: Телеграм / Денис Шмигаль

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що на Херсонщині процес будівництва фортифікацій завершено на 97%

“Сьогодні відвідуємо Херсонщину. Оглянули процес будівництва фортифікаційних споруд. За запитом командування Збройних сил постійно будуємо та покращуємо оборонні рубежі. Голова ОВА доповів про роботи в цьому напрямку. На Херсонщині стан виконання будівельних робіт зараз складає 97%”, – написав прем’єр.

Він зазначив, що зведення фортифікацій – пріоритетне завдання для кожного керівника прифронтових регіонів. На його реалізацію уряд цьогоріч виділив Херсонській області понад 2 млрд грн.

Проблеми з фортифікаціями

Прорив російськими військами північного кордону Харківської області та їхнє просування на майже 10 кілометрів вглиб став потужним «інформаційним вибухом», що сколихнув Україну. Перш за все, тому що прорив відбувся на тлі численних повідомлень про мільярди гривень, які протягом останніх місяців виділяли з державного бюджету на будівництво фортифікацій. 

Аналітичний центр «Обсерваторія демократії» проаналізував позиції усіх сторін з цього резонансного питання, а також дослідив, хто отримував кошти від обласної влади на будівництво оборонних споруд та нагляд за ним. Докладніше читайте в матеріалі “Фортифікації Харківщини: суспільний резонанс і підрядники”.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies