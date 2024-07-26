В НСЗУ пояснили аномалію у 40-50% кесарських розтинів у частині українських пологових
В НСЗУ пояснили аномалію у 40-50% кесарських розтинів у частині українських пологових
Словаччина озброює Україну – попри власне небажання
Словаччина озброює Україну – попри власне небажання
Єрмак є потужним менеджером. Я його поважаю за результат. Він робить те, що я йому кажу, – Зеленський
Єрмак є потужним менеджером. Я його поважаю за результат. Він робить те, що я йому кажу, – Зеленський
Пологових в Україні має стати значно менше, — НСЗУ
Пологових в Україні має стати значно менше, — НСЗУ
Близько 10 будинків та об'єкт інфраструктури пошкоджені внаслідок атаки в Житомирській області
Близько 10 будинків та об'єкт інфраструктури пошкоджені внаслідок атаки в Житомирській області
Кринки. Ніхто не хотів відступати
Кринки. Ніхто не хотів відступати
Ірина Кондратова, НСЗУ: «Медзаклад, де менш ніж 500 пологів на рік, небезпечний для життя жінки та її новонародженої дитини»
Ірина Кондратова, НСЗУ: «Медзаклад, де менш ніж 500 пологів на рік, небезпечний для життя жінки та її новонародженої дитини»
Підозрюваного у вбивстві Фаріон затримали в Дніпрі. Слідство вважає, що він – лише виконавець
Підозрюваного у вбивстві Фаріон затримали в Дніпрі. Слідство вважає, що він – лише виконавець
Україна не зупиняла транзиту нафти: що затіяли друзі Кремля в ЄС
Україна не зупиняла транзиту нафти: що затіяли друзі Кремля в ЄС
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни обстріляли Українськ на Донеччині, пошкоджене вугледобувне підприємство

Окупанти атакували місто дронами-камікадзе.

Росіяни обстріляли Українськ на Донеччині, пошкоджене вугледобувне підприємство
обстріли Донецької області
Фото: Селидівська міська рада

Російська армія ааткувала дронами-камікадзе місто Українськ Селидівської громади на Донеччині. Унаслідок атаки пошкоджене вугледобувне підприємство та лінії електропередач.

Про це повідомляє Селидівська міська рада.

"Російські війська продовжують щоденні обстріли Селидівської громади. Сьогодні, 26.07.2024, приблизно о 10.30 окупаційні війська РФ обстріляли з БПЛА-камікадзе літачкового типу м. Українськ. Внаслідок обстрілу пошкоджено лінії електропередач та будівлі вугледобувного підприємства", — йдеться у повідомленні.

Унаслідок ворожої атаки постраждалих та загиблих немає.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies