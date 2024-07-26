Росіяни обстріляли Українськ на Донеччині, пошкоджене вугледобувне підприємство

Російська армія ааткувала дронами-камікадзе місто Українськ Селидівської громади на Донеччині. Унаслідок атаки пошкоджене вугледобувне підприємство та лінії електропередач.
Про це повідомляє Селидівська міська рада.
"Російські війська продовжують щоденні обстріли Селидівської громади. Сьогодні, 26.07.2024, приблизно о 10.30 окупаційні війська РФ обстріляли з БПЛА-камікадзе літачкового типу м. Українськ. Внаслідок обстрілу пошкоджено лінії електропередач та будівлі вугледобувного підприємства", — йдеться у повідомленні.
Унаслідок ворожої атаки постраждалих та загиблих немає.
- Упродовж минулої доби росіяни 22 рази обстріляли населені пункти Донеччини. Через ворожі атаки у області загинула людина, ще одна особа поранена.