Росіяни обстріляли Українськ на Донеччині, пошкоджене вугледобувне підприємство

Унаслідок ворожої атаки постраждалих та загиблих немає.

"Російські війська продовжують щоденні обстріли Селидівської громади. Сьогодні, 26.07.2024, приблизно о 10.30 окупаційні війська РФ обстріляли з БПЛА-камікадзе літачкового типу м. Українськ. Внаслідок обстрілу пошкоджено лінії електропередач та будівлі вугледобувного підприємства", — йдеться у повідомленні.

Про це повідомляє Селидівська міська рада.

Російська армія ааткувала дронами-камікадзе місто Українськ Селидівської громади на Донеччині. Унаслідок атаки пошкоджене вугледобувне підприємство та лінії електропередач.

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