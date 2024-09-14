Росіяни атакували дронами Херсонщину, двоє людей з пораненнями

навчальний заклад у Бериславі після “прильоту”, 4 травня 2024

Російські окупаційні війська продовжують тероризувати мирне населення Херсонщини дронами. Через ранковий обстріл постраждали двоє людей.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

Через скидання вибухівки з БпЛА постраждав 48-річний мешканець Берислава. Чоловік дістав вибухову травму, поранення вуха, шиї та передпліччя. Його госпіталізували.

Під ворожу атаку потрапила 57-річна жінка у Станіславі. В момент удару вона знаходилась у магазині. У постраждалої вибухова та черепно-мозкова травми, а також контузія.

Медики надали жінці допомогу на місці, від госпіталізації вона відмовилась.