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Росіяни атакували дронами Херсонщину, двоє людей з пораненнями

Ворог атакував Берислав і Станіслав.

Росіяни атакували дронами Херсонщину, двоє людей з пораненнями
навчальний заклад у Бериславі після “прильоту”, 4 травня 2024
Фото: Херсонська ОВА

Російські окупаційні війська продовжують тероризувати мирне населення Херсонщини дронами. Через ранковий обстріл постраждали двоє людей.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

Через скидання вибухівки з БпЛА постраждав 48-річний мешканець Берислава. Чоловік дістав вибухову травму, поранення вуха, шиї та передпліччя. Його госпіталізували.

Під ворожу атаку потрапила 57-річна жінка у Станіславі. В момент удару вона знаходилась у магазині. У постраждалої вибухова та черепно-мозкова травми, а також контузія. 

Медики надали жінці допомогу на місці, від госпіталізації вона відмовилась.

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